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Ученые нашли доказательства существования новых человеческих видов: что известно

Мария Николишин
4 декабря 2024, 15:50
882
Цель этого исследования - восполнить пробелы в знаниях о древних родственниках человека.
Ученые нашли доказательства существования новых человеческих видов: что известно
Древние родственники человека / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Ученые обнаружили доказательства существования нового вида человека
  • Этот вид жил в Восточной Азии около 300 000 лет назад

Исследователи, возможно, обнаружили доказательства существования нового вида человека под названием Homo juluensis, который существовал миллионы лет назад одновременно с Homo sapiens на территории современного Китая.

Издание indy100 отмечает, что считается, что Homo juluensis жили в Восточной Азии около 300 000 лет назад, где они охотились на диких лошадей небольшими группами, изготавливали каменные орудия труда и, возможно, обрабатывали шкуры животных, чтобы выжить, пишет Главред.

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До сих пор фрагменты костей, найденные на территории Китая, приписывали денисовчанам, подвиду архаичных людей, которые жили в Азии примерно 285 000-25 000 лет назад.

В частности, во время анализа ученые заметили сходство между двумя видами, особенно в челюстях и зубах.

Антрополог Кристофер Бэй из Гавайского университета в Маноа и палеонтолог Сюйцзе Ву из Китайской академии наук считают, что Homo juluensis также включает в себя денисовцев, но для полного понимания этого родства требуются дополнительные исследования.

"Это исследование проясняет окаменелости гомининов, которые, как правило, включают все, что нельзя легко отнести к Homo erectus, Homo neanderthalensis или Homo sapiens", - сказал Бэй.

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Homo sapiens

Человек разумный (Homo sapiens) - вид рода Человек (Homo) из семейства гоминид отряда приматов, единственный из существующих в настоящее время. От современных человекообразных обезьян, кроме анатомических особенностей, отличается значительной степенью развития материальной и нематериальной культуры (включая изготовление и использование орудий труда), способностью к речи и развитым абстрактным мышлением. Вид человек разумный сформировался в ходе долгого и сложного историко-эволюционного прогресса, пиши Википедия.

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