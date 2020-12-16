Ученые нашли безопасный способ похудеть с помощью бактерий

Найден способ похудеть с помощью бактерий / 1zoom.ru

Необычный способ похудения обнаружили ученые из Руанского университета во Франции. Специалисты предлагают давать людям с избытком веса, которые желают похудеть, – специальный пробиотик на основе кишечных бактерий Hafnia alvei.

Эти бактерии есть в кишечнике всех здоровых людей, пояснил в интервью изданию Известия автор исследования, профессор Руанского университета Сергей Фетисов. А вот в организме людей с ожирением таких бактерий крайне мало.

Hafnia alvei отвечают за синтез белка ClpB (это пищеварительный фермент Caseinolytic peptidase B). Данное вещество дает чувство насыщения. Еще одна его функция – сжигание запасов жировой ткани.

Читайте такжеНовое исследование обнаружило диету, ускоряющую метаболизмПоэтому пробиотик на основе Hafnia alvei снизит чувство голода. Данную теорию ученые уже подтвердили, проведя испытания на мышах, а впоследствии – и на людях. В частности, грызуны худеть начали уже после четырех дней потребления Hafnia alvei.

Ранее эти бактерии в качестве основы пробиотика никогда не использовали. Однако их используют для производства мягких сыров (в частности, при изготовлении камамбера) – так что безопасность их употребления с продуктами извне доказана практикой.

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