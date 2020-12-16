Ученые нашли безопасный способ похудеть с помощью бактерий

Специалисты из Руанского университета предлагают давать бактерии как пробиотик.
Необычный способ похудения обнаружили ученые из Руанского университета во Франции. Специалисты предлагают давать людям с избытком веса, которые желают похудеть, – специальный пробиотик на основе кишечных бактерий Hafnia alvei.
Эти бактерии есть в кишечнике всех здоровых людей, пояснил в интервью изданию Известия автор исследования, профессор Руанского университета Сергей Фетисов. А вот в организме людей с ожирением таких бактерий крайне мало.
Hafnia alvei отвечают за синтез белка ClpB (это пищеварительный фермент Caseinolytic peptidase B). Данное вещество дает чувство насыщения. Еще одна его функция – сжигание запасов жировой ткани.
Читайте такжеНовое исследование обнаружило диету, ускоряющую метаболизмПоэтому пробиотик на основе Hafnia alvei снизит чувство голода. Данную теорию ученые уже подтвердили, проведя испытания на мышах, а впоследствии – и на людях. В частности, грызуны худеть начали уже после четырех дней потребления Hafnia alvei.
Ранее эти бактерии в качестве основы пробиотика никогда не использовали. Однако их используют для производства мягких сыров (в частности, при изготовлении камамбера) – так что безопасность их употребления с продуктами извне доказана практикой.
Похудение: последние новости
- Ученые объяснили, какая диета поможет справиться с высоким давлением. Английские исследователи совершили новое открытие в борьбе с гипертонией.
- Ученые назвали эффективную диету для защиты от коронавируса. Специальный режим питания может улучшить функционирование адаптивных иммунных клеток организма и снизить риск, связанный с COVID-19.
- Названы 4 побочных эффекта интервального голодания, на которые следует обратить внимание. В зависимости от продолжительности голодания люди могут испытывать головные боли, вялость, раздражительность и запор.