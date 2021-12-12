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Ученые нашли белок, который очень быстро влияет на заживление ран

12 декабря 2021, 14:07
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В будущем можно будет осуществить прорыв в лечении тканей, вызванных ожогами или диабетом, считают исследователи.

ученые
Белок Agrin очень быстро способствует заживлению ран - ученые / Reuters

Белок Agrin в самые короткие сроки оказывает воздействие на заживление ран. Решение вопроса своевременного восполнения запасов ключевых белков может поспособствовать ускорению заживления ран и совершить прорыв в лечении поврежденных тканей, вызванных ожогами или хроническими заболеваниями, такими как диабет.

Исследователи Института молекулярной и клеточной биологии обнаружили, что белок Agrin очень быстро способствует заживлению ран, и благодаря этому появляется шанс в будущем осуществить прорыв в лечении тканей, которые были повреждены хроническими заболеваниями, такими как диабет, или ожоговыми травмами.

Как утверждают ученые, во время заживления хронических ран при диабете или ожоговых травм нередко бывают проблемы. Они являются основной причиной ампутации и снижения качества жизни многих пациентов.

Также исследователи выяснили, что в то время, когда ткань повреждается, количество белка Agrin становится больше. Такое белок сохраняет механическую структуру поврежденных слоев кожи за счет регенерации.

В ситуации с травмой большая часть внеклеточного матрикса, при помощи которой восстанавливается ткань, теряется, и это замедляет процесс заживления ран.

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Следовательно, своевременное восполнение запасов ключевых белков может поспособствовать ускорению заживления ран.

Результаты исследований ученых позволяют открыть потенциал для разработки биоматериалов для заживления ран на основе белка Agrin. Такие биоматериалы могут ускорить заживление кожи за счет восстановление тканей, которые были повреждены.

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Ученые нашли белок, который очень быстро влияет на заживление ран

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