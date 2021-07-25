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Важливе відкриття: на Землі знайшли місце, де немає нічого живого

25 липня 2021, 21:26

Мікроби виявили навіть в найнесприятливіших умовах навколишнього середовища, проте в деяких місцях льодовика Шеклтона їх немає.

льодовик
В Антарктиді на льодовику Шеклтона немає живих істот / epod.usra.edu

Дослідники виявили на Землі місце, де немає жодного живого організму. Ним виявився льодовик Шеклтона в Антарктиді.

Як пише IFL Science, раніше вважалося, що на Землі всюди є мікроорганізми.

Однак даний льодовик володіє унікальним поєднанням холодних, сухих і солоних умов, що виявилося несприятливим ні для одного мікроорганізму.

В рамках дослідження було проаналізовано понад 200 зразків ґрунту. Близько 20% тестів не виявили навіть самої мікробної ДНК.

"Ми не стверджуємо, що ми знайшли "неживі" або "стерильні" ґрунти, або визначили поріг низької температури для життя. Однак наша нездатність виявити мікроби або мікробну активність в певних грунтах передбачає, що ці поверхневі грунти є межею мікробної активності і здатності до виживання, обумовленим холодними, сухими і солоними умовами навколишнього середовища", - кажуть експерти.

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Крім цього, вчені стверджують, що Умови поверхневих грунтів льодовика схожі до поверхні Марса.

"Враховуючи, що марсіанські ґрунти набагато старші, мають подібні або навіть суворі умови, наші результати свідчать про те, що пошук активного життя в поверхневих ґрунтах на Марсі навряд чи дасть позитивні результати", - підсумували вчені.

Нагадаємо, після закінчення аналізу зразків, взятих на вершині (6710 метрів над рівнем моря) і плато (6200 метрів над рівнем моря) крижаної шапки Гулія на північному заході тибетського нагір'я, були виявлено геномні послідовності більш ніж 30 вірусів.

Льодовики на північному заході тибетського нагір'я утворювалися поступово, і разом з пилом і газами в їх надрах "відкладалися" віруси. Ці "крижані пастки" утримували все, що було в атмосфері під час замерзання кожного шару. До речі, ці шари формували щось на зразок тимчасової шкали, завдяки якій можна більше дізнатися про зміни клімату, мікроби, віруси і гази в різний історичний період.

Знайдені віруси мають історію в 15 тисяч років і можуть процвітати в екстремальних умовах. У них є генетичні підписи, які допомагають інфікувати клітини при дуже низькій температурі.

вчені микробы Антарктида
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