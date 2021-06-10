Місяць "відгризе" третину Сонця: сьогодні українці побачать унікальне сонячне затемнення

10 червня українці зможуть побачити кільцеподібне сонячне затемнення / Фото pixaby

У четвер, 10 червня 2021 року, жителі Землі зможуть побачити незвичайне астрономічне явище - кільцеве сонячне затемнення.

Місяць заблокує сонячне світло і кине тінь на Землю. Тінь пронесеться зі швидкістю приблизно 1 кілометр на секунду. А якщо подивитися на небо, то буде здаватися, що там спалахнуло тонке вогняне кільце, пише Комсомольская правда.

"Місяць "відгризе" приблизно третину Сонця - 26,7%. Це буде помітно озброєним оком - крізь СВ-диск або закопчене скельце", - йдеться у повідомленні.

Коли почнеться затемнення 10 червня 2021

Затемнення почнеться на початку дев'ятої години за всесвітнім часом в провінції Онтаріо (Канада).

Далі місячна тінь перетне Гренландію та Північний полюс і закінчиться приблизно об 11:30 за всесвітнім часом в Росії – на острові Новий Сибір, на заході Чукотського автономного округу, на північному заході Камчатського краю, в Якутії, на півночі Магаданської області.

Сонячне затемнення 2021 буде видно в Україні

В Україні можна буде побачити лише часткову фазу сонячного затемнення. Максимальна фаза - 10 червня о 13:41 за київським часом.

Кільцеве сонячне затемнення 10 червня 2021 - дивитися онлайн:

Зазначимо, затемнення 10 червня 2021 року - це єдине кільцеподібне затемнення, що проходить через Північний полюс в ХХІ столітті. Наступне подібне затемнення відбудеться нескоро, а саме через 18 років - 21 червня 2039 року.

Як впливає на людину сонячне затемнення

З давніх часів вважається, що затемнення впливають на долю людей, а також відбиваються на самопочутті.

Помічено, що під час затемнення або в період коридору затемнень негативні явища в суспільстві подвоюються. Наприклад, зростає відсоток катастроф і нещасних випадків, суїцидів, злочинів.

Водночас деякі фахівці вважають, що присутній і позитивний вплив затемнення. Зокрема, може загостриться інтуїція, а також з'явиться більше прагнення поліпшити якість життя.

Особливо уважними в цей період варто бути тим, хто:

страждає захворюваннями серцево-судинної системи;

має різні хронічні захворювання;

схильний до депресій, панічних атак, страждає від різних розладів нервової системи;

неспокійними під час затемнення можуть бути маленькі діти.

Як повідомляв Главред, у травні повне місячне затемнення 2021 сталося 26 числа. Пік затемнення був о 14:18 за київським часом. Астрономічне явище не було видно на території України.