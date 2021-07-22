У горах Тибету вчені "відкопали" тридцять нових вірусів з тисячолітньою історією

Вчені "відкопали" тридцять нових вірусів з тисячолітньою історією / Лонні Томпсон / Microbiome

Після закінчення аналізу зразків, взятих на вершині (6710 метрів над рівнем моря) і плато (6200 метрів над рівнем моря) крижаної шапки Гулія на північному заході тибетського нагір'я, були виявлені геномні послідовності більш ніж 30 вірусів. Як повідомляє портал Microbiome, відкриття здійснили вчені з Центру полярних і кліматичних досліджень Берда, центру наук про мікробіому і з кафедри мікробіології Державного університету Огайо (США).

Льодовики на північному заході тибетського нагір'я утворювалися поступово, і разом з пилом і газами в їх надрах "відкладалися" віруси. Ці "крижані пастки" утримували все, що було в атмосфері під час замерзання кожного шару. До речі, ці шари формували щось на зразок тимчасової шкали, завдяки якій можна більше дізнатися про зміни клімату, мікроби, віруси і гази в різний історичний період.

Знайдені віруси мають історію в 15 тисяч років і можуть процвітати в екстремальних умовах. У них є генетичні підписи, які допомагають інфікувати клітини при дуже низькій температурі.

"Їх нелегко витягти, тому новий метод, ймовірно, допоможе знайти аналогічні генетичні послідовності в інших екстремальних умовах – на Марсі або на Місяці, наприклад, або в пустелі Атакама", – розповів співавтор дослідження, доктор Метью Салліван.

Оскільки у знайдених вірусів немає одного універсального гена, таксономію нових інфекційних агентів визначали шляхом зіставлення загальних наборів генів з геномами 2304 відомих вірусів.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що кажанів в індійському штаті Махараштра виявили новий вірус Ніпах.

Як заявив академік Євген Абізов, відомий Вірусолог, такий вірус може отримати широке поширення в світі-аналогічно коронавірусу COVID-19.

Він також вважає, що вірус Ніпах може передаватися людині через вживання в їжу фруктів, на яких знаходиться слина заражених кажанів.