УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Наука

Учені заявили про створення першої вакцини від COVID-19 рослинного походження

20 травня 2021, 02:24

Вакцину створили за допомогою генно-модифікованих рослин. Така технологія здешевлює щеплення, а препарат можна зберігати при відносно високих температурах.

Вакцина
Добровольці добре переносили всі варіанти введення рослинної вакцини в організм / Reuters

Молекулярні біологи з Канади заявили, що створили першу вакцину від коронавірусу, яка складається з рослинних елементів. Препарат вже пройшов початкову фазу клінічних випробувань.

Вакцину від COVID-19 створили за допомогою генно-модифікованих рослин. Препарат являє собою набір з вірусоподібних частинок, що складаються з фрагментів оболонки коронавірусу, повідомляє Nature Medicine.

Професор Уорд та його колеги пояснили, що подібний підхід широко використовується при створенні вакцини від грипу, гепатиту B і папіломавірусу. Подібна технологія значно здешевлює щеплення, дозволяє зберігати їх при відносно високих температурах, близько 2-8 градусів Цельсія, і при цьому виробництво вакцин рослинного походження легко масштабувати.

читайте такожКомаровський назвав найкращу вакцину для УкраїниЕфективність вакцини перевірили на 200 добровольцях у віці від 18 до 49 років в Монреалі та Квебеку. Згідно з результатами випробувань, вакцина не викликала значних побічних ефектів, крім втоми у одного з учасників дослідження.

"Наші спостереження показали, що добровольці однаково добре переносили всі варіанти введення вакцини в їхній організм. Після ін'єкції другої дози кількість антитіл в крові більшості з них була приблизно в десять разів вищою, ніж у плазмі людей, які перехворіли на COVID-19", - заявили дослідники.

Найближчим часом дослідники планують опублікувати дані, зібрані в ході другої та третьої фаз клінічних випробувань.

Українська вакцина від коронавірусу - про що раніше писав Главред:

  • Українські вчені планують розробити вакцину від COVID-19 до кінця 2021 року. Наступного року проводитимуться випробування препарату.
  • Працюють над винаходом вакцини львівські фахівці, а останній етап досліджень планується провести в Польщі.
  • Також львівські вчені розглядають можливість створення ще одного препарату від коронавірусу у вигляді пігулки.

вчені Вакцина коронавірус COVID-19 коронавірус новини вакцина від коронавірусу
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
День святого Миколая Весняного 22 травня: що робити в його свято в травніДень святого Миколая Весняного 22 травня: що робити в його свято в травні "Гаряче": Надя Дорофєєва показала трусики на провокаційному фото"Гаряче": Надя Дорофєєва показала трусики на провокаційному фото Дмитро Комаров здивував незвичайним відкриттям в українській природі в новому тревел-шоуДмитро Комаров здивував незвичайним відкриттям в українській природі в новому тревел-шоу Чи зможе Україна прикритися від Росії "Залізним куполом"Чи зможе Україна прикритися від Росії "Залізним куполом" Як Україна втратила жирний шанс стати газовим хабомЯк Україна втратила жирний шанс стати газовим хабом

Останні новини

17:15
Вчені з Китаю зробили прогноз щодо нової світової пандемії
16:35
Синоптик попередив Україну про "погодний переворот": що загрожує найближчими днями Відео
16:06
Історичне рішення України на Євробаченні позначиться на іміджі української мови - Путінців Відео
16:04
Гній для Лукашенка: у Києві біля посольства Білорусі влаштували перформанс з душком Відео
15:59
Гороскоп на завтра 23 травня 2021 року всіх знаків Зодіаку: кому загрожує фатальне знайомство
Реклама
15:38
Убив за подряпину: в Києві чоловік викинув з вікна висотки кішку з кошенятами Відео
15:31
"Неканонічна" вишиванка Зеленського: експерт пояснив, чи є "зрада" Відео
15:14
Євробачення 2021: продюсер "проїхався" по номеру конкурсантки з Росії Відео
15:10
Кулеба розкрив плани Путіна проти України після запуску Північного потоку-2 Відео
14:20
Україні через Медведчука загрожує "удар Путіна": у МЗС попередили, до чого готуватися Відео
13:47
У Києві на Марші за права трансгендерів скрутили "хрестоносця" Відео
13:21
Колапс з водою у Криму: у МЗС різко відповіли на звинувачення РФ на адресу України Відео
13:20
Вбивство Українки в Італії: тіло знайшли через пів року
13:16
Китайський марсохід почав досліджувати Червону планету: оприлюднено перші фото Фото Відео
12:28
Гора трупів жінок у саду: у Сальвадорі колишній коп виявився серійним вбивцею Фото Відео
12:20
Спокусливий французький чубчик Бріджит Бардо повернувся в моду на літо 2021 Фото Відео
12:15
"Маму б'ють": у Донецькій області жінку забили до смерті цеглиною
12:15
В Україні підйом попмузики, а у Росії - деградація: продюсер оцінив боротьбу країн на Євробаченні
12:07
Юля Зайка звернулася до Михайла після драматичного фіналу Холостяка
11:40
Макрон "бахнув" за Україну після тосту українською Відео
Реклама
11:24
Від вивчення візерунків на вишиванках до вимірювання черепів циркулем – один крок Погляд
11:19
Катя Осадча в шикарній сукні-корсеті з глибоким декольте розбурхала Vережу
11:19
Працював снайпер: на Донбасі український військовий отримав важке поранення Відео
10:59
"Законсервувався" на Лорак: продюсер пояснив, чому Кіркоров "вріс" у Євробачення Відео
10:50
Гороскоп на сьогодні 22 травня 2021 року всіх знаків Зодіаку: зустріч з половинкою та загрози Відео
10:32
Експерт пояснив, чим загрожує владі Зеленського відставка Шмигаля Відео
10:05
"Стратити виродків": у Мережі закликають жорстко покарати сім'ю педофілів-логопедів з Одещини Відео
09:38
У моду на літо 2021 вриваються неймовірні солом'яні сумки Фото Відео
09:37
У Кремлі зробили заяву у відповідь на нові санкції США проти Північного потоку-2 Відео
09:34
Україна може перемогти на Євробаченні-2021, але не ясно, що ми будемо з цим робити – Денис Путінцев
09:24
Змаганням "проросійських совків" і "патріотичних патріотів" виборця вже не візьмеш Погляд
08:52
У Путіна відреагували на санкції Зеленського проти Росії і ватажків "ЛДНР" Відео
08:26
Коронавірус в Україні послабив хватку, але жертв за минулу добу все ще сила-силенна Відео
07:46
"Українці у вишиванках бидло, а парад х**ня": скандалістку з Харкова виперли з роботи Відео
07:45
Розпродаж в Steam: Cyberpunk 2077, "Відьмак 3" і багато іншого Відео
07:08
Нові міністри щомісяця: чи наважиться влада замінити прем'єра Погляд
06:32
Україні загрожують тарифні бунти: експерт назвав головну причину Відео
06:15
Політолог розкрив несподівану роль України у зустрічі Байдена і Путіна Відео
06:02
Удар по Порошенку: ексгенпрокурор пояснив несподіваний поворот у справі Медведчука Відео
05:34
Експерт розповів, як у США виступили проти Байдена і за Україну щодо СП-2 Відео
Реклама
05:33
Чи загрожує Порошенку реальний вирок: аналітик дав прогноз Відео
05:05
З Днем святого Миколая 2021: привітання в прозі, вірші і картинки
04:22
Українцям пообіцяли тепло до +26°, але попередили про зливи з грозами Відео
03:52
Українська гімнастка засвітила шикарні груди на пікантному фото
03:02
День святого Миколая 2021: не можна робити на Ніколу Зимового Відео
02:17
Експерт розповів, чи будуть наслідки "наїзду" Зеленського на Меркель і Макрона Відео
00:49
Ремастер культової Samorost став безплатним на всіх платформах Відео
00:19
Синоптик назвав найспекотніший місяць літа 2021 в Україні Відео
00:10
Продюсер озвучив сенс участі Go-A на Євробаченні і де взяти грошей на новий конкурс Відео
21 травня, п'ятниця
23:58
Холостяк 2021 12 випуск: кого вибрав Міша у фіналі проекту
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти