Учені заявили про створення першої вакцини від COVID-19 рослинного походження

Вакцину створили за допомогою генно-модифікованих рослин. Така технологія здешевлює щеплення, а препарат можна зберігати при відносно високих температурах.
Молекулярні біологи з Канади заявили, що створили першу вакцину від коронавірусу, яка складається з рослинних елементів. Препарат вже пройшов початкову фазу клінічних випробувань.
Вакцину від COVID-19 створили за допомогою генно-модифікованих рослин. Препарат являє собою набір з вірусоподібних частинок, що складаються з фрагментів оболонки коронавірусу, повідомляє Nature Medicine.
Професор Уорд та його колеги пояснили, що подібний підхід широко використовується при створенні вакцини від грипу, гепатиту B і папіломавірусу. Подібна технологія значно здешевлює щеплення, дозволяє зберігати їх при відносно високих температурах, близько 2-8 градусів Цельсія, і при цьому виробництво вакцин рослинного походження легко масштабувати.
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"Наші спостереження показали, що добровольці однаково добре переносили всі варіанти введення вакцини в їхній організм. Після ін'єкції другої дози кількість антитіл в крові більшості з них була приблизно в десять разів вищою, ніж у плазмі людей, які перехворіли на COVID-19", - заявили дослідники.
Найближчим часом дослідники планують опублікувати дані, зібрані в ході другої та третьої фаз клінічних випробувань.
Українська вакцина від коронавірусу - про що раніше писав Главред:
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