Учені заявили про створення першої вакцини від COVID-19 рослинного походження

Добровольці добре переносили всі варіанти введення рослинної вакцини в організм / Reuters

Молекулярні біологи з Канади заявили, що створили першу вакцину від коронавірусу, яка складається з рослинних елементів. Препарат вже пройшов початкову фазу клінічних випробувань.

Вакцину від COVID-19 створили за допомогою генно-модифікованих рослин. Препарат являє собою набір з вірусоподібних частинок, що складаються з фрагментів оболонки коронавірусу, повідомляє Nature Medicine.

Професор Уорд та його колеги пояснили, що подібний підхід широко використовується при створенні вакцини від грипу, гепатиту B і папіломавірусу. Подібна технологія значно здешевлює щеплення, дозволяє зберігати їх при відносно високих температурах, близько 2-8 градусів Цельсія, і при цьому виробництво вакцин рослинного походження легко масштабувати.

читайте такожКомаровський назвав найкращу вакцину для УкраїниЕфективність вакцини перевірили на 200 добровольцях у віці від 18 до 49 років в Монреалі та Квебеку. Згідно з результатами випробувань, вакцина не викликала значних побічних ефектів, крім втоми у одного з учасників дослідження.

"Наші спостереження показали, що добровольці однаково добре переносили всі варіанти введення вакцини в їхній організм. Після ін'єкції другої дози кількість антитіл в крові більшості з них була приблизно в десять разів вищою, ніж у плазмі людей, які перехворіли на COVID-19", - заявили дослідники.

Найближчим часом дослідники планують опублікувати дані, зібрані в ході другої та третьої фаз клінічних випробувань.

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