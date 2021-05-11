Стало відомо, як пов'язані сильні позіхання і мозок

Виявляється, між головним мозком і тим, що людей часом тягне розтягнути рот у великому позіханні є зв'язок - пряма, безпосередня і цілком чітка.
У людей з великим розміром мозку доводиться витрачати багато часу на позіхання − через його потреби в охолодженні. Про це повідомляють вчені в спеціалізованому виданні Communications Biology.
Західні фахівці провели експеримент за участю 55 ссавців і 46 птахів, дослідивши таким чином 1291 позіхань. Спираючись на результати, вони виявили стійкий зв'язок між тривалістю позіхання і числом нейронів мозку.
За їх висновком, більший за розміром мозок має більш високі потреби в термолізі (виведенні тепла з організму), тоді як його температура частково визначається виділенням тепла внаслідок активності нейронів. Крім того, експерти також відзначили, що Ссавці позіхають довше, ніж Птахи, через більш високу температуру тіла.
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