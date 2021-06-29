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Вчені спрогнозували людству на Землі сумне майбутнє

29 червня 2021, 04:22

Якщо вірити прогнозу Міжурядової групи експертів зі зміни клімату, то у людства на планеті Земля вже в найближчі десятиліття будуть проблеми.

Майбутнє
Вчені спрогнозували людству на Землі сумне майбутнє / katrin glaesmann / flickr

Зміна клімату докорінно змінить життя на Землі у найближчому майбутньому - причому навіть якщо людство знизить викиди парникових газів від спалювання викопного палива. Про це повідомляється в пресрелізі на порталі Phys.org з посиланням на проект доповіді Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (МГЕЗК).

До 2050 року десятки мільйонів людей з великою ймовірністю зіткнуться з хронічним голодом, а ще 130 мільйонів можуть опинитися в крайній убогості. Сотні мільйонів людей опиняться під загрозою повеней і все більш частих штормових нагонів. Ще близько 350 мільйонів людей, що живуть в міських районах, зіткнуться з нестачею води через сильну посуху при потеплінні на 1,5 градуса Цельсія і 410 мільйонів при 2 градусах Цельсія.

Далі - зміна клімату може стати незворотною. Так, потепління на 2 градуси Цельсія ініціює прискорене танення крижаних щитів Гренландії і Західної Антарктиди. Інші переломні моменти можуть привести до трансформації басейну Амазонки з тропічних лісів в савану і викиду мільярдів тонн вуглецю з вічної мерзлоти Сибіру, що сприятиме подальшому потеплінню.

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Нагадаємо, раніше відомий фахівець з фізики і футуризму Мітіо Каку писав, що пєресь у людства продовжити існування все ж є - але вже за межами Землі, на Марсі.

клімат людство
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