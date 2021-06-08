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Походження коронавірусу: у США знайшли нові дані про витік COVID-19 з лабораторії

8 червня 2021, 07:35

Президент США Джо Байден наказав знайти відповіді на запитання про те, звідки взявся коронавірус. Американські спецслужби розглядають два ймовірних сценарії.

коронавірус
Коронавірус цілком міг "втекти" з лабораторії в Китаї / Reuters

Коронавірус COVID-19, з яким весь світ бореться вже другий рік поспіль, міг виникнути через витік в лабораторії в китайському місті Ухань. У США заявили, що дана версія є правдоподібною та заслуговує на подальше вивчення.

Звіт про це підготувала в травні 2020 року Ліверморська національна лабораторія ім. Лоуренса в Каліфорнії. Його використовував Держдепартамент, коли проводив розслідування Походження пандемії в останні місяці правління адміністрації президента Дональда Трампа, пише The Wall Street Journal.

Оцінка вчених ґрунтувалася на геномному аналізі вірусу SARS-COV-2, що викликає COVID-19. При цьому в лабораторії відмовилися коментувати інформацію про витік.

Як відомо, президент США Джо Байден заявив, що наказав своїм помічникам знайти відповіді на питання про походження коронавірусу. Американські спецслужби розглядали два імовірних сценарії. За їхньою версією, вірус міг виникнути в результаті аварії в лабораторії або ж в результаті контакту людини з інфікованою твариною. Поки що єдиної думки з цього приводу немає.

читайте також"Засіяли" коронавірусом: експерт побачив "російський слід" в пандемії COVID-19Як повідомляв Главред, в кінці травня видання The Wall Street Journal з посиланням на звіт американської розвідки повідомляло, що троє вчених Уханьского інституту вірусології в Китаї лікувалися в медустанові ймовірно від коронавірусної інфекції в листопаді 2019 року, тобто за місяць до початку пандемії COVID-19. Ці дані можуть свідчити на користь гіпотези про витік SARS-CoV-2 з китайської лабораторії.

Офіційний Пекін заявив, що інформація про хворобу у листопаді 2019 року трьох співробітників Уханьского інституту вірусології не відповідає дійсності.

Пізніше співробітники американської розвідки заявили, що у них є ще не досліджені дані, які можуть пролити світло на джерело пандемії коронавірусу. Як писало видання New York Times з посиланням на високопоставлених чиновників американської адміністрації, розвідка США має намір використовувати "екстраординарні" комп'ютерні потужності, щоби з'ясувати походження коронавірусу.

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