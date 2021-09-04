Нова небезпека глобального потепління: можуть "прокинутися" стародавні смертоносні віруси

Глобальне потепління може "пробудити" стародавні віруси / Фото pixabay.com

Через глобальне потепління і пов'язане з ним танення льодів в тайзі й тундрі Сибіру можуть знову "прокинутися" стародавні хвороби і віруси цього регіону. Якщо це станеться, то наслідки для людства можуть бути непередбачуваними.

Таку думку на Східному економічному форумі озвучив лауреат Нобелівської премії миру Рае Квон Чунг, передає РИА Новости.

Учений закликав звернути особливу увагу на ризики, пов'язані з таненням вічної мерзлоти.

"Не можна передбачити, який вірус з існуючих в доісторичну епоху або сотні тисяч років тому може з'явитися знову. Вони повертаються... Я впевнений, що існують найрізноманітніші види вірусів, з якими ми ніколи раніше не стикалися", - сказав Рае Квон Чунг.

Нобелівський лауреат попередив, що людство має бути готове до таких викликів і швидко реагувати на них.

Як повідомляв Главред, раніше вчені знайшли нові підтвердження того, що викиди СО2 через людську діяльність вже в недалекому майбутньому глобально і жахливо змінять стан Землі - світ спіткає катастрофа.