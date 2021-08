Знайдено спосіб прогодувати людство і позбутися голоду

Вчені створили нову модель фотосинтезу / goodfon.ru

Населення планети Земля стрімко збільшується і з кожним разом все більше загострюється питання їжі, оскільки її для того, щоб прогодувати все людство не вистачає. Багато народів страждають від голоду і помирають жахливою смертю.

Американські дослідники з Корнельського університету знайшли спосіб, як подолати цю проблему, а саме - створити високопродуктивні сільськогосподарські рослини, які змогли б володіти вдосконаленим процесом фотосинтезу. Саме таким чином вони змогли б рости в найнесприятливіших умовах. Відповідна стаття опублікована в науковому журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Вчені сподіваються підвищити врожайність культур на обмежених площах, щоб прогодувати населення Землі до 2050 року.

Експерти з'ясували, що в хлоропластах міститься фермент карбоангідраза, який полегшує фотосинтез у рослин, що фіксують вуглець через С3-шлях.

"Саме цей шлях каталізує реакцію взаємоперетворення між бікарбонатом (HCO3) і вуглекислим газом і водою. Це сприяє рівновазі між засвоюваним вуглекислим газом і бікарбонатом. Тому для продуктивності фотосинтезу, потрібно видалити карбоангідразу", - стверджують вчені.

Виходячи з цього, експерти використали систему редагування генів CRISPR / Cas9 і заблокували активність двох генів, що кодують два види карбоангідрази β-CA1 і β-CA5 всередині хлоропластів. Виявилося, що в такому випадку рослини цілком нормально ростуть.

