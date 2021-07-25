Над Норвегією пронісся метеорит: з'явилося захоплююче відео з "вогняною кулею"

Астероїд над Норвегією / Reuters

Минулої ночі - з 24 на 25 липня в небі над Норвегією пронісся великий метеорит. Експерти вважають, що уламки небесного тіла ймовірно впали поблизу столиці країни - Осло.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що очевидці близько півночі побачили в небі яскраву "вогняну кулю". При цьому, дану картину норвежці спостерігали вод звуком гучного вибуху і сильному вітрі. Що за твердженням фахівців ще раз доводить падіння метеорита.

У місцеву поліцію надійшло кілька повідомлень про падіння космічного тіла. На щастя, людських жертв або руйнувань копи не виявили.

У норвезькій мережі спостерігачів за метеоритами повідомляють, що "вогняну кулю" було видно протягом п'яти секунд. Швидкість польоту астероїда перевищила 16,3 кілометра в секунду.

Реклама

Довідка

Астероїд - це небесне тіло неправильної форми, яке рухається по орбіті навколо Сонця. З латинського перекладу астероїд означає"подібний зірці". Вчені висувають гіпотези, що астероїди складаються осколків планет, які зруйнувалися в результаті вибуху або зіткнення. Одна з версій передбачає, що в основі небесних об'єктів речовина, з якого сформувалися планети Сонячної системи.

Найбільший астероїд - Паллада. Її діаметр понад 500 кілометрів. При зіткненні з іншими космічними тілами астероїд розпадається на Метеорити.

Астероїд - про що раніше писав Главред: