Над Норвегією пронісся метеорит: з'явилося захоплююче відео з "вогняною кулею"

Передбачається, що уламки небесного тіла впали біля Осло.
Минулої ночі - з 24 на 25 липня в небі над Норвегією пронісся великий метеорит. Експерти вважають, що уламки небесного тіла ймовірно впали поблизу столиці країни - Осло.
Про це пише Reuters.
Зазначається, що очевидці близько півночі побачили в небі яскраву "вогняну кулю". При цьому, дану картину норвежці спостерігали вод звуком гучного вибуху і сильному вітрі. Що за твердженням фахівців ще раз доводить падіння метеорита.
У місцеву поліцію надійшло кілька повідомлень про падіння космічного тіла. На щастя, людських жертв або руйнувань копи не виявили.
У норвезькій мережі спостерігачів за метеоритами повідомляють, що "вогняну кулю" було видно протягом п'яти секунд. Швидкість польоту астероїда перевищила 16,3 кілометра в секунду.
Довідка
Астероїд - це небесне тіло неправильної форми, яке рухається по орбіті навколо Сонця. З латинського перекладу астероїд означає"подібний зірці". Вчені висувають гіпотези, що астероїди складаються осколків планет, які зруйнувалися в результаті вибуху або зіткнення. Одна з версій передбачає, що в основі небесних об'єктів речовина, з якого сформувалися планети Сонячної системи.
Найбільший астероїд - Паллада. Її діаметр понад 500 кілометрів. При зіткненні з іншими космічними тілами астероїд розпадається на Метеорити.
Астероїд - про що раніше писав Главред:
- 22 січня 2021 до землі підлетів гігантський астероїд. Його діаметр становив 55 метрів.
- У березні до землі наблизився найбільший астероїд 2021 року. Він рухався з приголомшливою швидкістю - 124 тис.кілометрів на годину. Знаходилося небесне тіло в п'ять разів далі Місяця.