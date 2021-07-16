Яка дієта врятує від небезпечного запалення - відповідь експертів / Manfred Sommer / flickr.com/

Дієта, багата ферментованими продуктами, збільшує різноманітність кишкових мікробів і зменшує біомаркери запалення. Про це повідомляється на спеціалізованому сайті MedicalXpress з посиланням на дослідження вчених Стенфордської Школи медицини.

Також відомо, що в клінічному дослідженні 36 здорових дорослих людей були випадковим чином розподілені на десятитижневу дієту, яка включала або ферментовані продукти, або продукти з високим вмістом клітковини. Дві дієти по-різному впливали на мікробіом кишечника і імунну систему.

Далі - вживання в їжу таких продуктів, як йогурт, кефір, ферментований сир, кімчі та інші ферментовані овочі, а також чайний гриб, призвело до збільшення загального мікробного різноманіття в кишечнику.

Крім того, чотири типи імунних клітин, що сприяють запаленню, продемонстрували меншу активацію в організмі людей, які вживали ферментовані харчові продукти. Рівні 19 запальних білків, виміряні в зразках крові, також знизилися. Один з цих білків, інтерлейкін-6, пов'язаний з такими небезпечними станами, як ревматоїдний артрит, діабет II типу і хронічний стрес.

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Нагадаємо, раніше шотландські вчені з Абердинського університету з'ясували, що низькокалорійні дієти можуть продовжити життя.

На думку вчених, низькокалорійні програми харчування дозволяють на 18% знизити ризик ранньої смерті у людей з надлишком маси тіла.

Як заявила співавтор даного дослідження Елісон Авенель, найбільш корисні дієти з низьким вмістом жиру, цукру і рафінованих вуглеводів.