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Як правильно загадати бажання під час зорепаду Тауриди 2021: поради експертів

10 вересня 2021, 02:41

Найголовніше - помітити зірку, а потім про себе проговорити задумане. Якщо поруч нікого немає, то вимовити бажання можна і вголос.

Зорепад Персеїди
Зорепад Тауриди 2021 - ідеальний час для того, щоби загадати бажання / padovaoggi.it

Загадувати бажання, коли падає зірка - дуже давня традиція. І якраз почався такий період, коли шанси побачити зірку6 що падає, дуже високі. З 7 вересня і по 10 грудня триватиме найголовніший зоряний дощ осені – метеорний потік Тауриди.

Як загадати бажання під час зорепаду Тауриди 2021

Передусім потрібно дуже сильно захотіти, щоби ваше бажання виповнилося, і налаштуватися на те, що саме так і станеться. Експерти радять відволіктися від суєти, довго вдивлятися в нічне небо і добре сконцентруватися на своєму бажанні.

Краще, якщо ваше обличчя буде звернено на Схід — для цього визначте, де Північ, а потім поверніться праворуч.

Найголовніше - помітити зірку, а потім про себе проговорити задумане. Якщо поруч нікого немає, то вимовити бажання можна і вголос. Якщо ви не наодинці, відійдіть подалі від скептиків і циніків.

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Після того як бажання загадане, потрібно підійти до найближчого дерева – вибирайте велике і потужне, а потім тричі постукайте по стовбуру.

Ще один важливий момент: якщо хочете, щоби бажання здійснилося, важливо його відпустити, тоді сила небесного сяйва візьметься за його втілення в життя.

Метеорний потік Тауриди 2021

Як повідомляв Главред, максимуми Південних Таурид спостерігатимуться з 30 жовтня по 7 листопада, а Північних — з 4 по 7 листопада. Впродовж години падатимуть приблизно по сім метеорів.

До слова, а 2021 році Місяць майже не завадить спостереженню максимуму південних Таурид. У ніч з 5 на 6 листопада коли радіант потоку досягне максимальної висоти над горизонтом, Місяць вже буде під горизонтом.

Максимум північних Таурид очікується в ніч з 12 на 13 листопада. Але в цю ніч буде повний місяць - це дозволить побачити метеори.

До слова, за зоряним дощем найкраще спостерігати за містом та після півночі.

Нагадаємо, в серпні українці могли насолодитися видовищним астрономічним явищем - це зорепад Персеїди 2021.

Потік Персеїди почався 15 липня і тривав до 24 серпня. Ночі з 11 на 12 серпня, а також з 12 на 13 число стали піком для потоку Персеїди.

viber
зорепад 2021
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