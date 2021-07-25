Нісенітниця і гроші на вітер: вчені пояснили, чому тести на антитіла до COVID-19 робити не треба

Вчені пояснили, чому тести на антитіла до коронавірусу робити не потрібно / REUTERS

Тести на наявність антитіл до коронавірусу не потрібно робити, бо їх результати ненадійні і неінформативні щодо рівня імунного захисту людини до COVID-19.

Як пише ВВС з посиланням на експертів, наявність антитіл - це тільки половина картини в захисті організму від коронавірусу. Зокрема, молекулярний біолог Костянтин Андрєєв, співробітник медичного інституту Північно-Західного університету США зазначає, що існує клітинна імунна відповідь, яку не визначає тест на антитіла. І імунна відповідь зберігається значно довше.

"У вас може бути низький рівень антитіл, але хороший захист від вірусу завдяки клітинному мунітету. А може бути і навпаки. Наприклад, перший укол вакцини може спровокувати різкий сплеск рівня антитіл, але імунітет буде слабким — і зміцніє, тільки коли в роботу вступлять інші захисні механізми", — пояснив експерт.

Відзначається, що величезна небезпека цих досліджень полягає в тому, що створюється ілюзія захисту, унаслідок чого багато людей не дотримуються карантину, піддаючи себе потенційному ризику інфікування.

"Сьогодні єдине, що взагалі має сенс робити - з наукової точки зору, — це піти і швидше прищепитися від вірусу", - висловився професор Школи охорони здоров'я Гарвардського університету Віш Вісванат.

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Своєю чергою Андрєєв зазначив, що тести на антитіла важливі для вчених, але не для звичайних людей, адже такий тест не допоможе в діагностиці COVID-19, лікуванні або профілактиці вірусу. А рекомендації щодо періодичної перевірки рівня антитіл він назвав взагалі "нісенітницею".

Як додатковий аргумент проти індивідуального тестування в США називають й інші недоліки цього методу. Наприклад, деякі тести можуть виявити тільки антитіла, які залишилися після перенесеної інфекції, але не після щеплення, що тільки вносить плутанину і підвищує ризик помилкової інтерпретації.

Коронавірус в Україні – про що йшлося раніше:

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Детальніше про штам коронавірусу Дельта можете дізнатися з сюжету:

Уже найближчим часом в Україні може стрімко збільшитися кількість інфікованих новим індійським штамом коронавірусу "Дельта". Кількість підозр на цей вид інфекції в країні зростає, заявив головний санлікар країни Ігор Кузін.

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