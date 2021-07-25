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Нісенітниця і гроші на вітер: вчені пояснили, чому тести на антитіла до COVID-19 робити не треба

25 липня 2021, 12:01

Величезна небезпека цих досліджень полягає в тому, що створюється ілюзія захисту, унаслідок чого багато людей не дотримуються карантину.

Коронавірус
Вчені пояснили, чому тести на антитіла до коронавірусу робити не потрібно / REUTERS

Тести на наявність антитіл до коронавірусу не потрібно робити, бо їх результати ненадійні і неінформативні щодо рівня імунного захисту людини до COVID-19.

Як пише ВВС з посиланням на експертів, наявність антитіл - це тільки половина картини в захисті організму від коронавірусу. Зокрема, молекулярний біолог Костянтин Андрєєв, співробітник медичного інституту Північно-Західного університету США зазначає, що існує клітинна імунна відповідь, яку не визначає тест на антитіла. І імунна відповідь зберігається значно довше.

"У вас може бути низький рівень антитіл, але хороший захист від вірусу завдяки клітинному мунітету. А може бути і навпаки. Наприклад, перший укол вакцини може спровокувати різкий сплеск рівня антитіл, але імунітет буде слабким — і зміцніє, тільки коли в роботу вступлять інші захисні механізми", — пояснив експерт.

Відзначається, що величезна небезпека цих досліджень полягає в тому, що створюється ілюзія захисту, унаслідок чого багато людей не дотримуються карантину, піддаючи себе потенційному ризику інфікування.

"Сьогодні єдине, що взагалі має сенс робити - з наукової точки зору, — це піти і швидше прищепитися від вірусу", - висловився професор Школи охорони здоров'я Гарвардського університету Віш Вісванат.

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Своєю чергою Андрєєв зазначив, що тести на антитіла важливі для вчених, але не для звичайних людей, адже такий тест не допоможе в діагностиці COVID-19, лікуванні або профілактиці вірусу. А рекомендації щодо періодичної перевірки рівня антитіл він назвав взагалі "нісенітницею".

Як додатковий аргумент проти індивідуального тестування в США називають й інші недоліки цього методу. Наприклад, деякі тести можуть виявити тільки антитіла, які залишилися після перенесеної інфекції, але не після щеплення, що тільки вносить плутанину і підвищує ризик помилкової інтерпретації.

Коронавірус в Україні – про що йшлося раніше:

22 липня в Олександрівській лікарні Києва виявили шість випадків індійського штаму коронавірусу, відомого як Дельта. Цей вид COVID-19 виявили за допомогою первинного тестування.

Провідна інфекціоністка МОЗ, заслужена лікарка Ольга Голубовська заявила, що через новий штам "Дельта" епідемія може накрити Україну за ніч.

Детальніше про штам коронавірусу Дельта можете дізнатися з сюжету:

Уже найближчим часом в Україні може стрімко збільшитися кількість інфікованих новим індійським штамом коронавірусу "Дельта". Кількість підозр на цей вид інфекції в країні зростає, заявив головний санлікар країни Ігор Кузін.

Через коронавірус Дельта в Україні ситуація розвиватиметься за російським сценарієм, бо у нас дуже низьке охоплення населення вакцинацією. Такий прогноз озвучив керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю, епідеміолог Андрій Александрін.

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