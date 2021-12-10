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Светятся при контакте с коронавирусом: уникальные маски создали японские ученые

10 декабря 2021, 04:20
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Ученые утверждают, что разработка поможет быстро и эффективно определять наличие коронавируса.

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Японские ученые создали маски, которые светятся при контакте с коронавирусом / УНИАН

В Японии ученые разработали маски, которые помогают определить, инфицирован ли человек коронавирусом. Если маска содержит вирус, она светится под воздействием ультрафиолетового излучения.

Над разработкой работали ученые из Университета префектуры Киото на западе страны, пишет Kyodo News.

Разрабатывая маску, ученые использовали антитела, которые извлекли из страусиных яиц. Ученые обратили внимание, что страусы могут вырабатывать несколько видов антител, которые обезвреживают инородные тела в организме. Они в лабораторных условиях ввели в организм этих животных деактивированные частицы COVID-19, а уже из отложенных птицами яиц смогли вытащить большое количество антител.

После этого команда разработала специальный фильтр, который помещают внутрь маски для лица. Человек, который пользуется маской, может вынуть этот фильтр и опрыскать его флуоресцентным красителем, содержащим антитела к коронавирусу из яиц страуса. Если там будет присутствовать вирус, поверхность будет светиться в ультрафиолетовом свете.

Сначала специалисты в течение 10 дней тестировали свою разработку на 32 инфицированных коронавирусом пациентах. Маски показали свою эффективность. Далее команда расширит масштабы испытания и привлечет к нему 150 участников.

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"Мы можем массово производить антитела от страусов по низкой цене. В будущем я хочу сделать это простым набором для тестирования, который сможет использовать каждый", – сказал президент университета и руководитель исследования Ясухиро Цукамото.

Ранее в Минздраве заявили, что новая вспышка коронавируса в Украине может случиться уже после новогодних праздников. Всплеск заболеваемости прогнозируется в конце января. Украинцам нужно внимательно относиться к своему здоровью и соблюдать профилактические меры, заявил главный санитарный врач страны, заместитель здравоохранения Игорь Кузин.

В ВОЗ сделали громкое заявление о последствиях штамма коронавируса "Омикрон". В организации считают, что новый вариант инфекции может оказать негативное влияние на пандемию.

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