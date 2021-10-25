УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Наука

Стало известно, какие знаки Зодиака самые лучшие друзья

25 октября 2021, 00:46
Прослушать новость
Остановить

Не все представители 12 знаков Зодиака могут похвастаться дружелюбностью. Однако три из них лидеры в этом рейтинге.

знаки зодиака
Дружба зависит от знака Зодиака / pixabay

Если у вас проблемы с коммуникабельностью и вы с трудом находите настоящих друзей - пора заглянуть в астрологию. Исследователь и эксперт по астрологии Юджин Олдридж выяснил, какие знаки Зодиака являются наилучшими друзьями и готовы помочь в любую минуту.

Отмечается, что среди представителей 12 знаков Зодиака только три почетно носят звание лучших друзей. Они спокойны и легки в общении, а также бескорыстны.

Козерог. Представители этого знака позаботятся обо всех и всем и никогда не оставят вас в беде. Кроме того, Козероги легко находят выход, казалось бы, из самых сложных ситуаций и всегда "вооружены" полезными советами. А еще - у них хорошо развита интуиция, поэтому риск угодить в неприятности очень низкий.

Весы. Представителям этого знака Зодиака можно доверить любой секрет. Они спокойны и в то же время веселые. В последнем им помогает невероятное чувство юмора. А еще - они обожают разговоры по душам.

Рыбы. Среди представителей этого знака Зодиака вы найдете только искренних и преданных людей. Друга они выбирают только раз и на всю жизнь. А еще они умеют прощать и никогда не пытаются выяснять отношения. Однако, ранив их душу, больше в нее уже не попасть.

Ранее Главред писал, что в Солт-Лейк-Сити (США) выяснили, что уровень вакцинации от коронавирусной инфекции отличается в зависимости от знака Зодиака привитых.

viber
знаки Зодиака Друзья
Сейчас вы просматриваете новость «Стало известно, какие знаки Зодиака самые лучшие друзья». Другие новости науки читайте в разделе «Наука». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Абсолютно голые актрисы Женского квартала в одних туфлях рассказали о важной проблемеАбсолютно голые актрисы Женского квартала в одних туфлях рассказали о важной проблеме Путин объяснил, почему Россия будет продолжать агрессию против УкраиныПутин объяснил, почему Россия будет продолжать агрессию против Украины Родом из Украины, училась в Киеве: что известно о застреленной Алеком Болдуином Галине ХатчинсРодом из Украины, училась в Киеве: что известно о застреленной Алеком Болдуином Галине Хатчинс Хорошее начало: в Москве обрушился кусок Кремля (видео)Хорошее начало: в Москве обрушился кусок Кремля (видео) После потепления в Украине ударит мороз: синоптик назвал датыПосле потепления в Украине ударит мороз: синоптик назвал даты

Последние новости

00:46

Стало известно, какие знаки Зодиака самые лучшие друзья

00:28

Власова шокировала эротичным номером на столе перед судьями "Танцев со звездами" и вылетела из шоу Видео

24 октября, воскресенье
23:57

В России поведали подробности задержания литовских чиновников-рыбаков

23:22

В ВОЗ сделали громкое заявление о преодолении пандемии COVID-19 Видео

23:00

Милевский слезно распрощался с фанатами "Динамо": легендарный форвард ушел из большого спорта Видео

Реклама
22:28

"Поэтому я такая эмоциональная": Екатерина Кухар в эфире "Танцев со звездами" заявила о беременности Видео

22:26

На Херсонщине в лесу обнаружили тело копа

22:14

Украина выбрала представителя для Детского Евровидения-2021: кто поедет в Париж Видео

21:53

Месяц до дембеля: в Десне застрелился срочник

21:47

Увеличат вдвое: в Украине изменится формула прожиточного минимума Видео

21:30

Геомагнитная буря атакует 25 октября 2021: как справиться с ударом Видео

21:14

Страшное ДТП на Херсонщине: водитель-подросток убил троих несовершеннолетних, еще двое в больнице

20:48

"Адский удар по семьям": в МИД РФ обвинили США в садизме

20:42

Омбудсмен потребовала перевести Саакашвили в другую больницу

20:23

В России задержали литовских чиновников, которые плыли на лодке

20:15

Это может убить, – "Холостячка" Ксения Мишина подсказала, как выбраться из токсичных отношений

20:01

"Холостячка" Даша Квиткова ошеломила голым фото спустя три месяца после родов

19:39

Штамм Дельта: три основные особенности течения болезни мнение

19:36

Почему опасно лечить насморк домашними методами: ответ специалиста

19:23

Врач назвала главную ошибку невакцинированных украинцев Видео

Реклама
19:10

"Любовь спасет мир": Брежнева похвасталась дорогим подарком от Меладзе

18:44

Зеленский согласовал кандидатуру нового министра обороны: СМИ назвали имя

18:32

Скончался "отец" "Улиц разбитых фонарей" Видео

18:28

Запорожская область усиливает карантин: какие документы необходимы Видео

17:55

Приметы на 25 октября: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

17:54

Под Москвой разбился самолет: все находившиеся на борту погибли

17:39

В Украину пришла зима: Карпаты окутал мороз и засыпало снегом

17:24

Назван виновник смерти украинки Хатчинс на съемках фильма с Болдуином - СМИ

17:00

Сравнимо с падением Эскобара: в Колумбии задержали самого разыскиваемого наркобарона в мире Видео

16:36

Сюрприз от Минсоцполитики: жители "красных" зон карантина получат повышенные субсидии Видео

16:05

Физические нагрузки или диеты: на чем сделать акцент во время похудения

15:34

Холод неописуемый: Украину накрывает арктический циклон, погода изменится до неузнаваемости Видео

15:31

Новая встреча Путина и Байдена: в Кремле объявили о переговорах с Вашингтоном Видео

15:00

Гороскоп на 25 октября 2021 для всех знаков Зодиака: влиятельные покровители или проблемы с деньгами Видео

14:44

В Одессе тяжелым больным с COVID-19 "продают" место в реанимации за сотни долларов – СМИ

14:42

"Помешать сближению Украины с НАТО – невозможно": у Путина приняли курс Киева на Запад Видео

14:30

"Вакцинацией мы это не одолеем": известный врач назвал сроки коллапса в Украине Видео

13:57

Не отработал 3 года: украинский студент выплатит более 120 тысяч гривен университету в Тернополе

13:33

Крым и Донбасс на связи с Зеленским: в МИД выдвинули РФ резкие требования по захваченным территориям

13:09

С утра и без макияжа: Настя Каменских впечатлила естественной красотой

Реклама
12:45

Шмыгаль назвал сроки, когда Украина получит транш в $700 млн от МВФ Видео

12:39

Возвращение Крыма и борьба с агрессией России: Кулеба призвал ООН к решительным действиям Видео

11:44

"Месть за кур": нa Xepcoнщинe пeнcиoнepкa зверски казнила coбaку нa глaзax peбeнкa Видео

11:26

Порошенко дышит в затылок: почему у Слуги народа падает рейтинг

11:23

Печенье на Хэллоуин: топ-3 рецепта страшно вкусной выпечки

11:17

Новые зоны карантина в Украине с 24 октября: "желтыми" остались только четыре региона Видео

10:49

В Киеве случайный прохожий бросился в озеро и спас ребенка: героический поступок попал на видео

10:19

Полтора миллиона доз вакцины от COVID-19: Германия бесплатно передала Украине препарат AstraZeneca Видео

09:46

Поют и галантно кланяются: к украинским полярникам пришли гнездиться тысячи пингвинов Фото

09:04

Украинца оштрафовали за купленный на AliExpress GPS-трекер: что известно

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять