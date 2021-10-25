Стало известно, какие знаки Зодиака самые лучшие друзья

Дружба зависит от знака Зодиака / pixabay

Если у вас проблемы с коммуникабельностью и вы с трудом находите настоящих друзей - пора заглянуть в астрологию. Исследователь и эксперт по астрологии Юджин Олдридж выяснил, какие знаки Зодиака являются наилучшими друзьями и готовы помочь в любую минуту.

Отмечается, что среди представителей 12 знаков Зодиака только три почетно носят звание лучших друзей. Они спокойны и легки в общении, а также бескорыстны.

Козерог. Представители этого знака позаботятся обо всех и всем и никогда не оставят вас в беде. Кроме того, Козероги легко находят выход, казалось бы, из самых сложных ситуаций и всегда "вооружены" полезными советами. А еще - у них хорошо развита интуиция, поэтому риск угодить в неприятности очень низкий.

Весы. Представителям этого знака Зодиака можно доверить любой секрет. Они спокойны и в то же время веселые. В последнем им помогает невероятное чувство юмора. А еще - они обожают разговоры по душам.

Рыбы. Среди представителей этого знака Зодиака вы найдете только искренних и преданных людей. Друга они выбирают только раз и на всю жизнь. А еще они умеют прощать и никогда не пытаются выяснять отношения. Однако, ранив их душу, больше в нее уже не попасть.

Ранее Главред писал, что в Солт-Лейк-Сити (США) выяснили, что уровень вакцинации от коронавирусной инфекции отличается в зависимости от знака Зодиака привитых.