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Создан новый метод контрацепции для мужчин: изобретение уже получило престижную награду

19 октября 2021, 05:37
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Суть контрацепции заключается в специальных ванночках.

Импотенция
Мужчины могут стать временно бесплодными / "ОкейДок"

Выпускница Мюнхенского университета факультета дизайна в Германии Ребекка Вайс изобрела новый метод контрацепции для мужчин. Он заключается в ванночке для яичек, пишет Daily Mail.

Устройство под названием COSO снижает активность сперматозоидов посредством ультразвуковых волн.

"Чтобы воспользоваться устройством, нужно налить в него воды, которая автоматически нагревается до температуры теплой ванны. Затем после достижения нужной температуры, в ванночку надо поместить яички на 15 мин. Это должно подавить развитие сперматозоидов, в результате чего мужчина станет временно бесплодным", - указано в сообщении.

Эти процедуры стоит делать с интервалом в два дня в течение двух недель.

Стоит отметить, что это изобретение уже получило премию в области промышленного дизайна и инженерного проектирования James Dyson Award.

"Этот проект оказался настолько успешным, что к нам обратилось много потенциальных участников исследования и людей, заинтересованных в покупке продукта по всему миру", - отметила изобретательница.

Напомним, француженки в возрасте до 25 лет с 1 января грядущего года будут получать подарки от властей страны. Им будут дарить бесплатные контрацептивы.

viber
ученые новости Германии
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