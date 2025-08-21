Сотни городов могут оказаться под водой: гигантский ледник на грани коллапса

Если ледяной массив действительно рухнет, это может вызвать повышение уровня мирового океана примерно на три метра.

Западно-Антарктический ледяной щит на грани полного разрушения

Ослабляется структура ледяного щита, увеличивая риск его коллапса

Один из крупнейших ледяных массивов планеты — Западно-Антарктический ледяной щит, занимающий около 760 тысяч квадратных миль — может оказаться на грани полного разрушения, что грозит климатической катастрофой.

Учёные из Австралийского национального университета заявляют, что продолжающееся увеличение концентрации углекислого газа в атмосфере ослабляет структуру ледяного щита, увеличивая риск его коллапса, пишет Daily Mail.

Если ледяной массив действительно рухнет, это может вызвать повышение уровня мирового океана примерно на три метра (9,8 футов), что приведёт к затоплению прибрежных городов по всему миру.

По словам исследователей, в Великобритании под воду уйдут города:

Халл;

Скегнесс;

Мидлсбро;

Ньюпорт.

В Европе серьёзно пострадают:

Нидерланды;

Венеция;

Монпелье;

Гданьск.

Доктор Нерили Абрам, ведущий автор научной работы, отмечает, что процессы разрушения льда и изменения в океанах уже происходят, и с каждым градусом потепления ситуация будет становиться хуже.

В своей работе учёные попытались спрогнозировать последствия обрушения ледяного щита и пришли к выводу, что это приведёт к тяжёлым и необратимым изменениям, затрагивающим будущие поколения. Исчезновение морского льда в Антарктике делает шельфовые ледники уязвимыми к волновому воздействию, что ускоряет разрушение. Кроме того, исчезновение льда влияет на поглощение солнечного тепла и усиливает потепление региона.

По словам профессора Мэтью Инглэнда, среди наиболее уязвимых — антарктическая экосистема и животный мир, включая императорских пингвинов. Их птенцы нуждаются в стабильной ледяной поверхности до тех пор, пока у них не появятся водоотталкивающие перья. Раннее разрушение морского льда уже привело к исчезновению целых колоний по побережью Антарктики.

Если самые пессимистичные сценарии реализуются, сотни прибрежных населённых пунктов окажутся под водой. Интерактивный инструмент от Climate Central позволяет увидеть, какие районы мира больше всего пострадают при подъёме уровня моря на 9,8 фута. На карте эти территории выделены красным цветом.

В Великобритании особенно уязвимыми окажутся восточные области: под водой окажутся Халл, Скегнесс, Гримсби, а также удалённые от моря города, такие как Линкольн и Питерборо. Южнее пострадают некоторые районы Лондона, включая Бермондси, Челси, Гринвич и Баттерси. На западе страны могут быть затоплены окрестности Уэстон-сьюпер-Мэра, Кардиффа и Ньюпорта.

В других странах Европы под угрозой окажется побережье от Кале до юга Дании, а также известные города, такие как Венеция. В США в зоне риска — Новый Орлеан, Галвестон и Эверглейдс.

Учёные подчёркивают: чтобы избежать катастрофических последствий, необходимо срочно сократить выбросы парниковых газов и удержать рост глобальной температуры в пределах 1,5°C. Только так можно предотвратить необратимые изменения и спасти уязвимые экосистемы.

"Мир должен принимать во внимание уже происходящие резкие перемены в Антарктиде при разработке климатической политики", — подытожила доктор Абрам.

