Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Наука

Сотни городов могут оказаться под водой: гигантский ледник на грани коллапса

Алексей Тесля
21 августа 2025, 03:30
5
Если ледяной массив действительно рухнет, это может вызвать повышение уровня мирового океана примерно на три метра.
Антарктида, ледник
/ Коллаж: Главред, фото: Pixabay/AJS1, Pixabay/Janvanbizar

Важно:

  • Западно-Антарктический ледяной щит на грани полного разрушения
  • Ослабляется структура ледяного щита, увеличивая риск его коллапса

Один из крупнейших ледяных массивов планеты — Западно-Антарктический ледяной щит, занимающий около 760 тысяч квадратных миль — может оказаться на грани полного разрушения, что грозит климатической катастрофой.

Учёные из Австралийского национального университета заявляют, что продолжающееся увеличение концентрации углекислого газа в атмосфере ослабляет структуру ледяного щита, увеличивая риск его коллапса, пишет Daily Mail.

видео дня

Если ледяной массив действительно рухнет, это может вызвать повышение уровня мирового океана примерно на три метра (9,8 футов), что приведёт к затоплению прибрежных городов по всему миру.

По словам исследователей, в Великобритании под воду уйдут города:

  • Халл;
  • Скегнесс;
  • Мидлсбро;
  • Ньюпорт.

В Европе серьёзно пострадают:

  • Нидерланды;
  • Венеция;
  • Монпелье;
  • Гданьск.

Доктор Нерили Абрам, ведущий автор научной работы, отмечает, что процессы разрушения льда и изменения в океанах уже происходят, и с каждым градусом потепления ситуация будет становиться хуже.

В своей работе учёные попытались спрогнозировать последствия обрушения ледяного щита и пришли к выводу, что это приведёт к тяжёлым и необратимым изменениям, затрагивающим будущие поколения. Исчезновение морского льда в Антарктике делает шельфовые ледники уязвимыми к волновому воздействию, что ускоряет разрушение. Кроме того, исчезновение льда влияет на поглощение солнечного тепла и усиливает потепление региона.

По словам профессора Мэтью Инглэнда, среди наиболее уязвимых — антарктическая экосистема и животный мир, включая императорских пингвинов. Их птенцы нуждаются в стабильной ледяной поверхности до тех пор, пока у них не появятся водоотталкивающие перья. Раннее разрушение морского льда уже привело к исчезновению целых колоний по побережью Антарктики.

Если самые пессимистичные сценарии реализуются, сотни прибрежных населённых пунктов окажутся под водой. Интерактивный инструмент от Climate Central позволяет увидеть, какие районы мира больше всего пострадают при подъёме уровня моря на 9,8 фута. На карте эти территории выделены красным цветом.

В Великобритании особенно уязвимыми окажутся восточные области: под водой окажутся Халл, Скегнесс, Гримсби, а также удалённые от моря города, такие как Линкольн и Питерборо. Южнее пострадают некоторые районы Лондона, включая Бермондси, Челси, Гринвич и Баттерси. На западе страны могут быть затоплены окрестности Уэстон-сьюпер-Мэра, Кардиффа и Ньюпорта.

В других странах Европы под угрозой окажется побережье от Кале до юга Дании, а также известные города, такие как Венеция. В США в зоне риска — Новый Орлеан, Галвестон и Эверглейдс.

Учёные подчёркивают: чтобы избежать катастрофических последствий, необходимо срочно сократить выбросы парниковых газов и удержать рост глобальной температуры в пределах 1,5°C. Только так можно предотвратить необратимые изменения и спасти уязвимые экосистемы.

"Мир должен принимать во внимание уже происходящие резкие перемены в Антарктиде при разработке климатической политики", — подытожила доктор Абрам.

Смотрите видео - угроза таяния ледников:

Ранее ученые показали, что будет с Украиной после таяния ледников. После того, как в мире растают все ледники, Одесса перестанет существовать, а Крым станет островом.

Главред ранее писал о том, что названа дата исчезновения африканских ледников. Африка находится на грани климатической катастрофы. Глобальное потепление уничтожит континент.

Больше новостей:

Об источнике: Daily Mail

Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

глобальное потепление Антарктида
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новый "Будапешт" невозможен: в ОП раскрыли детали переговоров о гарантиях безопасности

Новый "Будапешт" невозможен: в ОП раскрыли детали переговоров о гарантиях безопасности

01:39Политика
Путин переоценил себя, манипуляции с Трампом обернулись против Кремля - WP

Путин переоценил себя, манипуляции с Трампом обернулись против Кремля - WP

23:28Политика
"Рой" Шахедов уже возле Киева: столица под угрозой ракетно-дроновых ударов

"Рой" Шахедов уже возле Киева: столица под угрозой ракетно-дроновых ударов

22:57Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Черная полоса" закончится: трех знаков зодиака ждут судьбоносные перемены

"Черная полоса" закончится: трех знаков зодиака ждут судьбоносные перемены

Гороскоп на завтра 21 августа: Ракам - неприятности, Водолеям - неожиданность

Гороскоп на завтра 21 августа: Ракам - неприятности, Водолеям - неожиданность

"Черное золото" под ногами - где в Украине нефть бьет фонтанами, ответ удивит

"Черное золото" под ногами - где в Украине нефть бьет фонтанами, ответ удивит

Совсем не Русь: историк раскрыл, как иностранцы называли Украину тысячу лет назад

Совсем не Русь: историк раскрыл, как иностранцы называли Украину тысячу лет назад

Сын Преснякова жестко прокомментировал развод с женой

Сын Преснякова жестко прокомментировал развод с женой

Последние новости

03:30

Сотни городов могут оказаться под водой: гигантский ледник на грани коллапса

02:40

Деньги "упадут с неба": три знака зодиака разбогатеют уже вот-вот

01:39

Новый "Будапешт" невозможен: в ОП раскрыли детали переговоров о гарантиях безопасности

01:30

"Не смогу объяснить это иначе, как убийство": Мэтт Деймон чуть не умер на руках у друга

00:12

Кто бы мог подумать: эксперты раскрыли, насколько электромобили дешевле "обычных"

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

20 августа, среда
23:28

Путин переоценил себя, манипуляции с Трампом обернулись против Кремля - WP

23:12

Ярослава Магучих неожиданно снялась с соревнований: стало известно, что произошло

22:57

"Рой" Шахедов уже возле Киева: столица под угрозой ракетно-дроновых ударов

22:34

Жесткая магнитная буря "трусит" страну: Украину атаковал 6-балльный шторм

Реклама
22:30

"Ползучее наступление" в Донетчине: в ВСУ раскрыли тактику врагу на фоне переговоров

22:15

От войск во Львове до соглашения с США: СМИ узнали сценарии гарантий безопасности

21:49

Ловушка для россиян на Донетчине захлопывается - ВСУ в шаге от окружения армии РФ

21:35

Медведев заговорил о войсках НАТО в Украине и вспомнил "безмозглого галльского петуха"

21:35

Где три различия между парнями, которые режут дерево: непросто будет найти отгадку

21:34

Два затмения — два перелома: что ждёт Овнов в сентябре 2025 годаВидео

21:13

Невероятно нежная утиная грудка с вишневым соусом: блюдо, от которого все будут в восторгеВидео

21:12

"Я сейчас чувствую": Лидия Таран заговорила о личной жизни

21:10

Капуста пролежит всю зиму: секрет сентябрьского ухода, который работаетВидео

20:43

В Украине приняли важное решение по мобилизации - что изменится и для кого

20:28

Почему консервированные огурцы мягкие: секретная добавка спасет любимое блюдоВидео

Реклама
20:21

Украинский след на Курщине: историк рассказал, как Россия присвоила СуджуВидео

20:11

Трамп был ошеломлен: Зеленский и Европа предложили ему "сделку" по территории – FT

20:10

Российский "Шахед" атаковал пригород Варшавы - как реагируют власти страныВидео

19:43

В Украину идет похолодание: названы регионы, где будут лить грозовые дожди

19:26

Над Украиной взойдет "черная Луна" - о чем предупреждает Библия и что говорит наука

19:13

Абсолютный мастхэв: пять осенних трендов, без которых в 2025-ом никуда

19:10

Почему Путин не будет менять конституцию РФ ради безопасности Европымнение

19:09

Унитаз вмиг засияет чистотой: феноменально простой и эффективный способВидео

19:07

Польша не будет отправлять войска в Украину, но выполнит другое задание - Минобороны

18:55

"Враг месяцами истощал бригады": командир ВСУ заявил о продвижении оккупантов

18:51

Состоится ли встреча Зеленского и Путина: СМИ выяснили, почему Кремль тянет время

18:32

Звезде сериала "Ворониных" диагностировали рак

18:26

Есть два главных страха: у Зеленского раскрыли, что заставит Путина закончить войну

18:13

"Безобидные" напитки могут лишить прав: что лучше не пить водителям перед поездкойВидео

18:09

В Третьей штурмовой назвали единственную гарантию безопасности для Украины

17:58

Большинство готовят неправильно: как пожарить идеально хрустящую картошкуВидео

17:48

Почти 7 миллионов долларов: как выглядит самая дорогая сумка в миреВидео

17:28

"НАТО без НАТО": в чем ловушка анонсированных гарантий безопасности для Украины

17:20

Конец транзиту нефти из РФ наступит после разрушения терминалов в Приморске, Усть-Луге и Новороссийске – Гончар

17:07

Чем отличаются два врача: от такой загадки голова будет идти кругом

Реклама
17:04

Лорак похвасталась корявым кулинарным умением

16:57

Белье высохнет за считанные минуты: о "золотом правиле" знают лишь единицыВидео

16:45

Цены на одну категорию продуктов взлетят осенью - что и на сколько подорожает

16:37

Доллар пошел на взлет, а евро летит в пропасть: в Украине изменился курс валют

16:36

В России заявили о 1,7 миллиона погибших военных ВСУ - в Украине отреагировали

16:20

Порошенко спекулирует темами армии, веры и языка, хотя сам их обесценивал, – военный

16:10

"Мы почувствовали друг друга": Melovin рассказал о кармической встрече со звездойВидео

15:56

В России составили свой список стран-гарантов безопасности Украины - кто туда вошел

15:56

Мыши забудут дорогу к дому: 100%-ное средство найдется на любой кухнеВидео

15:50

Никогда не прогадаете: одесситка назвала три признака спелого арбуза

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять