Солнечное затмение 4 декабря 2021: что нельзя делать и что можно

Затмение солнца 4 декабря 2021 / ua.depositphotos.com/

Последнее затмение 2021 года состоится в 9:34 по киевскому времени. Наблюдать это необычное явление природы смогут жители южной Африки, юго-восточной Австралии, а также в Антарктиде. Это единственное полное затмение солнца в уходящем году.

Отмечается, что данное затмение будет продолжаться несколько часов. Его максимальная фаза продлится 1 минуту 54 секунды. Более того, это затмение солнца, которое пройдет над Антарктидой довольно редкое, в последний раз подобное наблюдалось в 2003 году. Астрологи отмечают, что следующее такое явление природы мы сможем наблюдать в 2039 году.

О том, как фазы Луны могут повлиять на здоровье и благополучие, читайте в нашем материале: Лунный календарь на декабрь 2021: знаки судьбы, большие потери и самый опасный день.

Солнечное затмение 4 декабря 2021 – астрология

Декабрьское солнечное затмение активизирует энергию огненного Стрельца. Этот активный знак покровительствует творчеству и усиливает духовное начало. В этот период удача улыбнется людям, которые желают открыть в себе творческое начало и развивать способности. Энергетика затмения благоволит новым знакомствам и получению информации.

Специалисты по астрологии советуют перед солнечным затмением провести генеральную уборку в доме. Освободившееся от ненужных вещей пространство будет притягивать позитивную энергию изменений. Не лишним будет отказаться от вредных привычек и провести разгрузочный день. Позитивно скажется на здоровье длительные прогулки и полноценный сон. Привести мысли и чувства в порядок поможет расслабляющая ванна.

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Солнечное затмение 2021: что нельзя делать

На период солнечного затмения выпадает также и новолуние. В этот момент все защитные силы организма ослаблены, и любое вмешательство может спровоцировать проблемы со здоровьем. В этот день не рекомендуется:

стричь волосы и ногти;

переедать;

отправляться в поездки;

переезжать или менять место работы;

начинать новое;

ругаться и ссориться.

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