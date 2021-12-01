Солнечное затмение 4 декабря 2021: что нельзя делать и что можно

Где будет видно последнее затмение солнца в 2021 году и почему оно довольно редкое - расскажет Главред.
Последнее затмение 2021 года состоится в 9:34 по киевскому времени. Наблюдать это необычное явление природы смогут жители южной Африки, юго-восточной Австралии, а также в Антарктиде. Это единственное полное затмение солнца в уходящем году.
Отмечается, что данное затмение будет продолжаться несколько часов. Его максимальная фаза продлится 1 минуту 54 секунды. Более того, это затмение солнца, которое пройдет над Антарктидой довольно редкое, в последний раз подобное наблюдалось в 2003 году. Астрологи отмечают, что следующее такое явление природы мы сможем наблюдать в 2039 году.
О том, как фазы Луны могут повлиять на здоровье и благополучие, читайте в нашем материале: Лунный календарь на декабрь 2021: знаки судьбы, большие потери и самый опасный день.
Солнечное затмение 4 декабря 2021 – астрология
Декабрьское солнечное затмение активизирует энергию огненного Стрельца. Этот активный знак покровительствует творчеству и усиливает духовное начало. В этот период удача улыбнется людям, которые желают открыть в себе творческое начало и развивать способности. Энергетика затмения благоволит новым знакомствам и получению информации.
Специалисты по астрологии советуют перед солнечным затмением провести генеральную уборку в доме. Освободившееся от ненужных вещей пространство будет притягивать позитивную энергию изменений. Не лишним будет отказаться от вредных привычек и провести разгрузочный день. Позитивно скажется на здоровье длительные прогулки и полноценный сон. Привести мысли и чувства в порядок поможет расслабляющая ванна.
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Солнечное затмение 2021: что нельзя делать
На период солнечного затмения выпадает также и новолуние. В этот момент все защитные силы организма ослаблены, и любое вмешательство может спровоцировать проблемы со здоровьем. В этот день не рекомендуется:
- стричь волосы и ногти;
- переедать;
- отправляться в поездки;
- переезжать или менять место работы;
- начинать новое;
- ругаться и ссориться.
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