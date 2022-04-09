Снайпер выстрелил в голову: в Буче оккупанты убили парня, который приехал спасти свою мать

Дончанка потеряла сына, которого 8 лет назад спасла от оккупантов на Донбассе / скриншот видео

Жительница Донецка, которая бежала от "русского мира" еще в 2014 году, потеряла сына весной 2022 года в Буче под Киевом, когда оккупанты снова пришли в Украину.

Женщина рассказала о своем горе изданию Настоящее время.

По ее словам, когда в Буче начались боевые действия, ее сын был в столице. Но хотел приехать в Бучу, чтобы забрать родителей. По телефону мать отговорила парня, и он пообещал, что не будет ехать в пригород Киева.

После того как начался обстрел, она стала звонить сыну. Он долго не брал трубку. А потом ей ответил сосед, рядом с домом которого оккупанты расстреляли машину. Сказал, что парня больше нет в живых.

"Я выскочила, побежала и увидела этот ужас. Максик сидел в машине. Снайпер попал ему в середину лба. Настенька, которая сидела сзади, успела выскочить и спрятаться за машину. Но ей перебили ноги", - рассказала женщина.

По последним данным, в Буче найдены тела 360 убитых мирных граждан, среди которых 10 детей.

Как сообщал Главред, в городе Буча Киевской области нашли штаб "кадыровцев" на улице Яблонской. Там оккупанты пытали и убивали украинцев.

Жуткие кадры опубликовал советник министра внутренних дел Антон Геращенко. На кадрах видно, что захватчики расстреливали людей в упор, а также выжигали им глаза и отрезали части тела.

В свою очерель, украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказала, что в Буче на Киевщине пятеро российских захватчиков изнасиловали 14-летнюю девочку. После этого она забеременела. Также захватчики изнасиловали 11-летнего мальчика на глазах у мамы – ее привязали к стулу, чтобы смотрела.

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