Смерти Путина недостаточно для окончания войны - Вятрович

На место Путина может прийти Пригожин, который раскрутит российский политический механизм с новой силой, говорит эксперт.

Смерти Путина недостаточно для окончания войны в Украине / Коллаж фото УНИАН, скриншот из видео

Украина обязательно победит в войне, которую развязал российский диктатор Владимир Путин. Однако для этого будет недостаточно даже смерти "директора России". Об этом во время чата на Главреде рассказал историк, нардеп Украины, бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.

"Это необходимое, но не достаточное условие. Смерть Путина сильно встряхнула бы Россию, ведь одна из её слабостей заключается в том, что там нет преемственности власти. Россия отказалась от демократических методов, поэтому там уже не выбирают президента. Путин стал, по сути, пожизненным президентом. Россия не ввела монархию, когда бы кто-то из детей Путина, законных или незаконных, мог бы принять власть", - сказал Вятрович.

Он убежден, что если из российского политического механизма забрать Путина, то это существенно ослабит Россию.

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Однако даже после смерти Путина может появиться "условный Пригожин", который найдет рычаги влияния и "этот механизм закрутится с бешеной скоростью".

Кто такой Владимир Вятрович Владимир Вятрович – историк, публицист, политик, общественный деятель, доктор философии (кандидат исторических наук), народный депутат Украины IX созыва. Был главой Украинского института национальной памяти (с 25 марта 2014 года по 18 сентября 2019-го), председателем ученого совета Центра исследований освободительного движения (Львов), членом наблюдательного совета Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого", экс-директор архива Службы безопасности Украины (2008-2010 годы), пишет Википедия.

Развал России

Совет безопасности РФ предупредил президента Владимира Путина о рисках очень скорого начала развала России. Диктатору был представлен соответствующий доклад, детали которого раскрыл Telegram-канал Генерал СВР, который часто делится инсайдами из Кремля. По мнению экспертов при Совбезе РФ, первой на выход из состава России стоит республика Татарстан.

Российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин заявил, что распад РФ зависит от нескольких факторов. В частности, это результат нынешней войны.

Экс-командующий корпусом американской армии на европейском континенте генерал Бен Ходжес считает, что Россия может развалиться в случае поражения в войне против Украины, после чего на ее территории появятся новые государства.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников сделал прогноз, согласно которому Российская Федерация уже через 5 лет прекратит свое существование. По его словам, страну-агрессора ждет распад с парадом суверенных республик.

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