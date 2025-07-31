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Сколько шагов в день нужно ходить для здоровья: ученые назвали новое количество

Виталий Кирсанов
31 июля 2025, 12:56
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Исследователи добавили, что даже небольшое количество шагов может помочь снизить риски для здоровья.
Сколько шагов в день нужно ходить для здоровья
Сколько шагов в день нужно ходить для здоровья / коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Кратко:

  • Ходьба в 7 000 шагов снижает риск развития деменции на 38%
  • Цель в 10 000 шагов в день является неофициальной и не имеет четких доказательств

Чтобы улучшить своё здоровье, не обязательно проходить 10 000 шагов в день. Согласно новому исследованию, человек может получить примерно тот же эффект, совершая меньше шагов - около 7 000 в день. Исследование опубликовано в журнале The Lancet Public Health.

Ученые из Сиднейского университета изучили и проанализировали информацию, собранную в период с 2014 по 2025 год. В ней отслеживалось количество шагов, которые люди делают ежедневно, и различные риски для здоровья, такие как диабет 2 типа, сердечно-сосудистые заболевания, рак, когнитивные функции и психическое здоровье, а также общая смертность.

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Исследование показало, что по сравнению с ходьбой 2 000 шагов в день, ходьба в 7 000 шагов снижает риск развития деменции на 38%, диабета 2 типа - на 22%, а сердечно-сосудистых заболеваний - на 25%.

Исследователи добавили, что даже небольшое количество шагов может помочь снизить риски для здоровья.

"Например, увеличение количества шагов в день с 2 000 до 4 000 снижает риск смертности от всех причин на 36%", - говорится в сообщении.

Согласно исследованию, цель в 10 000 шагов в день является неофициальной и не имеет четких доказательств. На самом деле она возникла как часть маркетинговой кампании в Японии. И хотя такое количество шагов в день может быть хорошей целью для активных людей, исследователи отмечают, что 7000 шагов в день "может быть более реалистичной и достижимой целью для людей".

Кстати, долгое время считалось, что для поддержания хорошей физической формы нужно ежедневно проходить по 10 тысяч шагов – якобы именно такое количество движения поможет хорошо себя чувствовать, поддерживать свое здоровье и быстрее сбрасывать лишний вес. Однако новые исследования показывают, что даже меньшее количество пройденных шагов может помочь продлить жизнь человека почти на 3 года.

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