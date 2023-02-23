Секретная раскопка: в Палестине нашли уникальный свинцовый саркофаг

Археологи отметили, что их находке более 2000-лет. Саркофаг покрытый свинцом и датированный римской эпохой.

Исследования / pixabay

В Палестине под наблюдением французской гуманитарной организации "Première Urgence Internationale", поддерживающей такие проекты по сохранению культурного наследия в Газе в рамках программы INTIQAL, нашли уникальный саркофаг.

Как стало известно, ему более 2000-лет. Саркофаг покрытый свинцом и датированный римской эпохой.

Археологи, работающие в секторе Газа отметили, что находка была расположена всего в 500 метрах от моря вдоль северного побережья Газы, передает iflscience.com.

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Саркофаг является частью большого римского некрополя, обнаруженного лишь в прошлом году.

Анализ находки

В общей сложности специалисты нашли около 90 индивидуальных и коллективных захоронений, но ученые предполагают, что это особое захоронение, которое, вероятно, принадлежало выдающемуся человеку.

Как говорит директор департамента раскопок и музеев Палестинского министерства туризма и древностей Джехад Ясин, идентификация костей и анализ находки, по всей вероятности, займет около двух месяцев.

Ясин пояснил, что эта теория основывается на месте захоронения. Также этот вывод подкрепляет тот факт, что в римские времена, как и в последующие века, свинцовые гробы считались "изысканным и дорогим" способом погребения, рассказала Лора Бернетт из британской программы "Перемещение древностей".

В настоящее время саркофаг помещен в деревянный контейнер для дальнейшей транспортировки и изучения экспертами.

Состояние саркофага было "исключительным" благодаря тому, что он оставался запечатанным и закрытым в течение 2 000 лет своего пребывания под землей — об этом свидетельствуют глиняные кувшины и другие артефакты, найденные на кладбище.

Свинцовый саркофаг / скриншот

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