Происхождение коронавируса: в США нашли новые данные об утечке COVID-19 из лаборатории

Коронавирус вполне мог "убежать" из лаборатории в Китае / Reuters

Коронавирус COVID-19, с которым весь мир борется уже второй год подряд, мог возникнуть из-за утечки в лаборатории в китайском городе Ухань. В США заявили, что данная версия является правдоподобной и заслуживает дальнейшего изучения.

Отчет об этом подготовила в мае 2020 года Ливерморская национальная лабораторией им. Лоуренса в Калифорнии. Он использовался Госдепартаментом, когда он проводил расследование происхождения пандемии в последние месяцы правления администрации президента Дональда Трампа, пишет The Wall Street Journal.

Оценка ученых основывалась на геномном анализе вируса SARS-COV-2, который вызывает COVID-19. При этом в лаборатории отказались комментировать информацию об утечке.

Как известно, президент США Джо Байден заявил, что приказал своим помощникам найти ответы на вопрос о происхождении коронавируса. Американские спецслужбы рассматривали два вероятных сценария. По их версии, вирус мог возникнуть в результате аварии в лаборатории или же в результате контакта человека с инфицированным животным. Пока что единого мнения по этому поводу нет.

Читайте также"Засеяли" коронавирусом: эксперт увидел "российский след" в пандемии COVID-19Как сообщал Главред, в конце мая издание The Wall Street Journal со ссылкой на отчет американской разведки сообщало, что трое ученых Уханьского института вирусологии в Китае лечились в медучреждении вероятно от коронавирусной инфекции в ноябре 2019 года, то есть за месяц до начала пандемии COVID-19. Эти данные могут свидетельствовать в пользу гипотезы об утечке SARS-CoV-2 из китайской лаборатории.

Официальный Пекин заявил, что информация о болезни в ноябре 2019 года трех сотрудников Уханьского института вирусологии не соответствует действительности.

Позже сотрудники американской разведки заявили, что у них есть еще не исследованные данные, которые могут пролить свет на источник пандемии коронавируса. Как писало издание New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников американской администрации, разведка США намерена использовать "экстраординарные" компьютерные мощности, чтобы выяснить происхождение коронавируса.