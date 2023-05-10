Пригожин бьется в истерике: "фланги трещат, "вагнеровцы" могут попасть в окружение"

Главарь ЧВК "Вагнер" заговорил об уничтожении "вагнеровцев" украинскими военными.

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В Бахмуте "вагнеровцы" могут попасть в окружение / Коллаж: Главред, фото59 ОМПБр Якова Гандзюка, скриншот из видео

Создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в бешенстве из-за того, что у его "вагнеровцев" не получается захватить Бахмут. Они теряют контроль над флангами, а сама ЧВК постепенно прекращает свое существование. "Вагнеровцы" могут попасть в окружение в Бахмуте. Об этом говорится в заявлении Пригожина, опубликованном в его Telegram-канале.

"Ввиду сокращения личного состава, ЧВК "Вагнер" вынуждена была передать фланги военным. Существует серьезный риск окружения ЧВК "Вагнер" в Бахмуте в результате провала флангов. Фланги уже трещат и проваливаются", - говорится в сообщении.

Пригожин говорит, что ВСУ уничтожат "Вагнер", если РФ не предоставит ему боеприпасы.

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Он также утверждает, что в самом Бахмуте якобы воюют лишь "вагнеровцы", а за Бахмутом их нет, там "только Минобороны РФ".

Пригожин рассказал о реальной ситуации на фронте

Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин в среду, 9 мая, поставил ультиматум российскому диктатору Владимиру Путину. Он угрожал рассказать о реальной ситуации на фронте, если не будет решен вопрос с боеприпасами. Пригожин установил для диктатора и дедлайн - время окончания парада на Красной площади.

После назначенного времени Пригожин опубликовал видео, в котором заявил, что Минобороны РФ так и не предоставило группировке наемников обещанные боеприпасы. Главарь ЧВК рассказал о бегстве с фронта подразделения Минобороны и 72-й бригады.

Позже Пригожин жестко набросился на российского диктатора якобы из-за снарядного "голода" у "вагнеровцев".

Командир тактической группы "Азов" Андрей Билецкий заявил, что 72-я бригада Вооруженных сил РФ понесла разгромные потери. ВСУ уничтожили 6 и 8 роты бригады и разбили бригадную разведку.

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