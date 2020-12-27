Землетрясение, голод и эпидемия: появилось предсказание Нострадамуса на 2021 год

Что ждет нас в 2021 году - предсказание Нострадамуса.
2020 год стал самым тяжелым за очень долгое время, но если верить предсказаниям Нострадамуса, то серьезные изменения нас ждут еще впереди.
В числе основных проблем, с которыми предстоит столкнуться человечеству, Нострадамус называет мировой голод, пишет Mirror.
Также в ближайшие 12 месяцев человечеству придется столкнуться с нашествием зомби и последствиями падения астероида.
Согласно пророчеству Нострадамуса, первыми свидетельствами конца света станут:
- голод,
- болезни,
- землетрясения,
- эпидемия.
Также ученый предсказывал о захвате мусульманами Европы, солнечных бурях, изменении климата, а также масштабных мировых военных конфликтах.
Более того, в будущем человечество ожидает столкновение Земли с астероидом. Космический объект окажется в атмосфере планеты, после чего воздух начнет раскаляться и "люди увидят в небе пожар".
Не обойдется в 2021 году и без землетрясений. Самым разрушительным обещает быть стихийное бедствие в США. Также специалисты назвали дату, когда вероятны подземные толчки: 25 ноября 2021 года.
Предсказания на 2021 год - о чем ранее сообщал Главред:
- Астролог рассказал о начале новой эпохи в 2021 году, и составил подробный гороскоп на год Быка.
- Влад Росс назвал самый плохой день 2021 года.
- Ранее гороскоп 2021 составила российский астролог Василиса Володина. Эксперт поделилась, что на протяжении года нельзя рисковать людям, которые родились с 1986 по 1989 год включительно. По ее словам, этим людям грозят большие финансовые проблемы.