Землетрясение, голод и эпидемия: появилось предсказание Нострадамуса на 2021 год

Шокирующее предсказание Нострадамуса на 2021 год / pixabay

2020 год стал самым тяжелым за очень долгое время, но если верить предсказаниям Нострадамуса​, то серьезные изменения нас ждут еще впереди.

В числе основных проблем, с которыми предстоит столкнуться человечеству, Нострадамус называет мировой голод, пишет Mirror​.

Также в ближайшие 12 месяцев человечеству придется столкнуться с нашествием зомби и последствиями падения астероида.

Согласно пророчеству Нострадамуса, первыми свидетельствами конца света станут:

голод,

болезни,

землетрясения,

эпидемия.

Также ученый предсказывал о захвате мусульманами Европы, солнечных бурях, изменении климата, а также масштабных мировых военных конфликтах.

Более того, в будущем человечество ожидает столкновение Земли с астероидом. Космический объект окажется в атмосфере планеты, после чего воздух начнет раскаляться и "люди увидят в небе пожар".

Не обойдется в 2021 году и без землетрясений. Самым разрушительным обещает быть стихийное бедствие в США. Также специалисты назвали дату, когда вероятны подземные толчки: 25 ноября 2021 года.​

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