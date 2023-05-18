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Появились первые в истории полноразмерные фото Титаника со дна океана: как он выглядит сейчас

Сергей Кущ
18 мая 2023, 11:28 обновлено 18 мая, 11:28
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Сканирование было проведено компанией Magellan Ltd, занимающейся глубоководным картированием.
Как сейчас выглядит Титаник
Как сейчас выглядит Титаник / Коллаж Главред, фото: ATLANTIC PRODUCTIONS/MAGELLAN, скриншот YouTube

Исследователям с помощью глубоководного картирования удалось снять самый знаменитый в мире затонувший лайнер Титаник.

Судно, на котором погибло более 1500 человек, сейчас лежит на глубине 3800 метров в Атлантике и есть надежда, что это прольет новый свет на то, что именно произошло с лайнером, затонувшим в 1912 году, пишет BBC.

Паркс Стивенсон, специалист по "Титанику", заявил, что эта модель - "один из первых серьезных шагов на пути к тому, чтобы история "Титаника" стала основанной на фактах, а не на спекуляциях".

видео дня

Новый снимок запечатлел затонувшее судно целиком, открывая полный вид на "Титаник". Он состоит из двух частей, носовую и кормовую части разделяет около 800 метров. Огромное поле обломков окружает разбитое судно.

Сканирование было проведено летом 2022 года компанией Magellan Ltd, занимающейся глубоководным картированием, и компанией Atlantic Productions, которая снимает документальный фильм об этом проекте.

Как сейчас выглядит Титаник
Как сейчас выглядит Титаник / ATLANTIC PRODUCTIONS/MAGELLAN

Подводные аппараты, дистанционно управляемые командой на борту специализированного судна, провели более 200 часов, обследуя затонувшее судно вдоль и поперек.

Они сделали более 700 000 снимков со всех сторон, создав точную 3D-реконструкцию.

Герхард Зайфферт из компании "Магеллан", возглавлявший планирование экспедиции, сказал, что это был самый крупный проект подводного сканирования, который он когда-либо осуществлял.

"Глубина почти 4 000 метров представляет собой сложную задачу, к тому же в этом месте есть течения, и нам запрещено что-либо трогать, чтобы не повредить затонувшее судно", - объяснил он.

Как сейчас выглядит Титаник
Как сейчас выглядит Титаник / ATLANTIC PRODUCTIONS/MAGELLAN

"Другая сложность заключается в том, что нужно наносить на карту каждый квадратный сантиметр - даже неинтересные части, например, на поле обломков нужно наносить грязь, но она нужна, чтобы заполнить промежутки между всеми этими интересными объектами", - пояснил исследователь.

Сканирование показывает как масштаб корабля, так и некоторые мельчайшие детали, например, серийный номер на одном из гребных винтов. Носовая часть, покрытая сталактитами ржавчины, все еще легко узнаваема даже через 100 лет после гибели судна. На вершине находится шлюпочная палуба, где зияющая дыра позволяет заглянуть в пустоту, где когда-то находилась парадная лестница.

Как сейчас выглядит Титаник
Как сейчас выглядит Титаник / ATLANTIC PRODUCTIONS/MAGELLAN

А вот корма представляет собой хаотичное месиво из металла. Эта часть судна разрушилась, когда оно штопором врезалось в морское дно.

Напомним, ранее Главред рассказывал, что подросток, объявленный мертвым, начал двигаться, когда его убитая горем семья прощалась с ним. 16-летний Сэмми Берко из Техаса преодолел скалодром в своем местном спортзале, добравшись до вершины, но внезапно потерял сознание. Мальчика на веревке спустили вниз и в течение двух часов пытались спасти. В результате его признали мертвым.

Также мы рассказывали о том, что женщина намеренно травила своего мужа. Она время от времени подливала ему в чай средства для очистки канализации. В результате у него появилась язва желудка, гастрит и эзофагит. Мужчина поймал жену благодаря камерам, которые он установил на кухне.

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