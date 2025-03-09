Половина населения Земли имеет генетическое происхождение из Украины - WSJ

Вы узнаете:
- Названо место, где появились индоевропейцы
- Язык Ямной культуры мог стать "предком" 400 современных языков
Новые ДНК-исследования указывают на то, что половина населения Земли может проследить свое происхождение от Ямной культуры, которая существовала, в частности, на территории Украины около 5 тысяч лет назад. Результаты исследования опубликовало издание The Wall Street Journal.
На протяжении многих веков историки и лингвисты пытались найти место, где появились индоевропейцы. Однако команда Дэвида Райха, генетика из Гарвардской медицинской школы, смогла раскрыть этот вопрос.
Село Михайловка в Херсонской области ранее было определено учеными как генетический центр Ямной культуры. Именно оттуда люди распространились по Евразии, передавая свои гены и образ жизни от Португалии до Монголии.
Исследователи подчеркивают, что этот процесс определил немаловажную часть мирового генетического и культурного наследия.
Язык Ямной культуры, не сохранившийся в письменной форме, но частично восстановленный лингвистами, мог стать "предком" 400 современных языков.
С первых дней российского вторжения в Украину село Михайловка было оккупировано войсками РФ. 3 октября 2022 года село было освобождено от российских захватчиков. После освобождения село находится под постоянным огнем армии РФ.
Численность населения в Украине - новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, согласно последним данным ЦРУ, Украина занимает первое место по уровню смертности и имеет самый низкий показатель рождаемости в мире. Уровень смертности составляет 18,6 на 1000 человек.
По прогнозам Института демографии, к 2033 году население страны в пределах границ 1991 года может сократиться до 35 миллионов, даже при оптимистических сценариях.
По данным The Wall Street Journal, в ходе боевых действий Россия и Украина суммарно потеряли около миллиона военных, а количество погибших гражданских еще не установлено.
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Что такое Ямная культура
Ямная культура - археологическая культура эпохи позднего медного века - раннего бронзового века (3300-2600 гг. до н. э.).
Распространена в Восточной Европе от Урала до среднего Дуная; в Украине в степных и лесостепных зонах, в Приазовье и в Крыму. Характерной чертой ямной культуры является захоронение умерших в ямах под курганами в положении лёжа на спине, с согнутыми коленями.
Открыл культуру Василий Городцов по результатам раскопок в Северском Донце в 1901-1903 гг. Название происходит от погребений в ямах под курганными насыпями, в которых покоились члены одного рода.
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