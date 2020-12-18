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Почему Google решил, что гении пещеры Шове достойны дудла

18 декабря 2020, 02:36
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Виртуальный тур по пещере Шове – отличный способ оценить гениальность наших предков и понять, чем важны первобытные пещеры.

Открытие пещеры Шове - зачем ей посвятили дудл: онлайн-экскурсия
Открытие пещеры Шове - зачем ей посвятили дудл: онлайн-экскурсия / Инфоглаз.рф

Открытие пещеры Шове 18 декабря 1994 года стало сенсацией в мире науки. Причем Шове – здесь имя не только пещеры, но и ее открывателя (в честь него она и названа). И в "день рождения" этого научного прорыва Google решил посвятить дудл гениям пещеры Шове.

Пещера Шове – одна из немногих, где отлично сохранились наскальные рисунки наших предков. Находится она на юге Франции и входит в список Всемирного наследия.

Пещера Шове и пещера Ласко – самые известные первобытные пещеры с наскальной живописью, слава о которых шагнула далеко за пределы Франции.

Читайте также6-дневное погружение в темноту в декабре 2020: что нужно знать о заявлении NASAУникальность Шове в том, что она хранит в своих недрах рисунки тридцатитысячного возраста. По сути, на ее стенах запечатлены одни из первых творческих порывов всего человечества.

Люди рисовали, что видели – в основном, животных ледникового периода: львов, носорогов, медведей. Однако делали они это с поразительной точностью – со светотенью, в разных ракурсах (а не только в профиль, как во времена палеолита).

Чаще всего их рисовали в движении, сумев уловить грацию и мощь зверя. Иногда их изображения как бы наслаиваются один на другой – словно кадры допотопного мультфильма.

Благодаря столь подробному изображению древней фауны открытие пещеры Шове внесло большой вклад еще и в развитие зоологии и палеонтологии.

Пещера Шове – виртуальный тур и онлайн-экскурсия

Новости науки

Google дудл
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