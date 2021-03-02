Почему березовый сок зовется живой водой и как его пить, чтоб похудеть

Березовый сок - польза и вред, когда собирать в 2021 году / delo-vcusa.ru

Березовый сок называют живой водой за его способность обновлять организм. Однако и у него есть противопоказания, которые стоит учитывать, прежде чем пить свежий березовый сок.

Березовый сок: когда собирать в 2021 году

Сезон, когда можно собирать березовый сок – с середины марта до начала цветения березы.

Собирают березовый сок еще на праздник Теплого Алексея. Причем из собранного на Теплого Алексея березового сока делали узвар с пряностями и медом. Его пили за праздничным ужином, чтобы набраться сил и быть круглый год здоровым. А из березовых почек делали заживляющие бальзамы и лекарства от ревматизма.

Для этого после 20-25 марта отправляются в экологически чистый лес и тонким шилом делают укол на дереве толщиной в руку. Если в точке прокола сразу же выступила капля березового сока сок – значит, сок уже пошел. То есть его уже можно собирать.

Если же чистого, удаленного от трасс, леса поблизости нет, то можно березовый сок купить.

Березовый сок: польза и вред

Березовый сок – это низкокалорийный продукт (25 ккал на 100 мл), поэтому его часто пьют при похудении.

Читайте такжеКалендарь магнитных бурь на март 2021: дни, когда надо беречь головуВ его состав входят витамины группы В, магний с калием (их сочетание нормализует артериальное давление, снижает отеки и препятствует разрушению костной ткани), есть натрий и медь. Также в нем есть дубильные вещества, фруктоза, органические кислоты и эфирные масла.

Польза березового сока для женщин связана в первую очередь с его "худеющим" эффектом. Также благодаря мочегонному действию он полезен беременным: устраняет отеки ног, пополняет в организме мамы и малыша запасы магния и калия.

Замороженными кубиками березового льда протирают проблемную кожу, чтобы избавиться от шелушений, покраснений, раздражений и пигментных пятен.

Березовый сок рекомендуют пить:

при ангине, кашле, туберкулезе, хроническом насморке, ОРЗ – то есть при заболеваниях, когда нужно помочь организму вывести через верхние и нижние дыхательные пути слизь и гной;

при камнях в почках, мочевом и желчном пузырях (начинают с малых объемов);

при радикулите, артрите, ревматизме, подагре;

при функциональных расстройствах ЖКТ, печени, почек;

при сердечно-сосудистых заболеваниях;

при хронической усталости, сонливости и депрессии;

при всех онкологиях;

при воспалительных процессах, особенно в органах мочеполовой системы;

при интоксикации любого происхождения.

Вред березового сока медики оценивают как слабый.

Березовый сок: противопоказания

Читайте такжеВитамины против ранней смерти: в чем вред и польза яицЗлоупотреблять березовым соком не рекомендовано тем, кто имеет аллергию на березовую пыльцу, и людям с мочекаменной болезнью. Также не дают березовый сок младенцам до полугода.

Березовый сок: сколько можно пить

В лечебных целях его пьют минимум дважды в день – по полстакана утром и вечером.

В целом, врачи рекомендуют пить березовый сок от одного до двух литров в день.

Как правильно собирать березовый сок и как очистить березовый сок

Березовый сок: заготовка и консервация

Свежий березовый сок в холодильнике хранят не больше 2-3 дней, затем он начинает терять полезные свойства.

Читайте такжеУченые из Японии назвали сок, который снижает артериальное давлениеДля консервации березового сока на 1 л сока берут 125 г сахара и 5 г лимонной кислоты. Затем смесь фильтруют, разливают по банкам и пастеризуют, нагревая до 80 градусов. В конце банки закручивают крышками.

При этом сок можно настаивать на листьях мяты, чабреца, мелиссы, зверобоя, плодах шиповника, липовом цвете и ягодах брусники.

Также можно приготовить березовый квас: свежий сок налить в стеклянную бутыль, добавить изюм (4-6 штук на каждый литр) и сахар (по 2 ч. л. на литр). При желании можно добавить немного фруктов или ягод, лимонной цедры и т.п. Бутыль плотно закрывают и оставляют в прохладном месте на несколько дней.

Многие интересуются, как готовить чай из березового сока – никак: готовят такой чай не из сока, а из засушенных березовых листьев. На один стакан кипятка понадобятся 2 ч.л. измельченных листьев березы. Залитые кипятком листья настаивают около четырех часов. Затем настой процеживают и добавляют мед по вкусу. Пьют его в теплом виде 4-5 раз в день по полстакана.