Определено лучшее время для засыпания

Результаты показывают, что ранний или поздний отход ко сну может с большей вероятностью нарушить биологические часы.
Ученые из Британии выяснили, что отход ко сну между 22 и 23 часами существенно снижает риск заболеваний сердечно-сосудистой системы. Исследование было опубликовано в Европейском журнале кардиологии, сообщает BBC News.
Эксперт продолжался в течение шести лет. В нем приняли участие 88 тысяч добровольцев. Специалисты фиксировали данные о времени их сна и бодрствования с помощью устройства, похожего на наручные часы. Кроме того, они следили за состоянием сердца и кровообращением участников исследования.
В итоге выяснилось, что сон между 22 и 23 часами является оптимальным вариантом для сохранения здоровья сердца в долгосрочной перспективе для большинства людей.
"Хотя мы не можем сделать вывод о причинно-следственной связи из нашего исследования, результаты показывают, что ранний или поздний отход ко сну может с большей вероятностью нарушить биологические часы, что имеет неблагоприятные последствия для здоровья сердечно-сосудистой системы", – заявил автор исследования Девид Пленс.
А самое рискованное время отбоя, по словам ученого, после полуночи.
"Возможно, это потому что такой сон снижает вероятность увидеть утренний свет, который "обновляет" биологические часы", - добавил ученый.
Подчеркивается, что достаточное количество сна важно для нашего общего самочувствия, и большинству взрослых следует стремиться спать от семи до девяти часов в сутки.
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