Определено лучшее время для засыпания

Сон эффективный, если уснуть в правильное время / ua.depositphotos.com

Ученые из Британии выяснили, что отход ко сну между 22 и 23 часами существенно снижает риск заболеваний сердечно-сосудистой системы. Исследование было опубликовано в Европейском журнале кардиологии, сообщает BBC News.

Эксперт продолжался в течение шести лет. В нем приняли участие 88 тысяч добровольцев. Специалисты фиксировали данные о времени их сна и бодрствования с помощью устройства, похожего на наручные часы. Кроме того, они следили за состоянием сердца и кровообращением участников исследования.

В итоге выяснилось, что сон между 22 и 23 часами является оптимальным вариантом для сохранения здоровья сердца в долгосрочной перспективе для большинства людей.

"Хотя мы не можем сделать вывод о причинно-следственной связи из нашего исследования, результаты показывают, что ранний или поздний отход ко сну может с большей вероятностью нарушить биологические часы, что имеет неблагоприятные последствия для здоровья сердечно-сосудистой системы", – заявил автор исследования Девид Пленс.

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А самое рискованное время отбоя, по словам ученого, после полуночи.

"Возможно, это потому что такой сон снижает вероятность увидеть утренний свет, который "обновляет" биологические часы", - добавил ученый.

Подчеркивается, что достаточное количество сна важно для нашего общего самочувствия, и большинству взрослых следует стремиться спать от семи до девяти часов в сутки.

Напомним, ранее сообщалось, что употребление хурмы может спровоцировать образование в желудке фитобезоара – плотного клубка из растительных волокон.

Также ранее эксперти обнародовали перечень осенних продуктов, которые способствуют похудению.

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