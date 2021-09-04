Новая опасность глобального потепления: могут "проснуться" древние смертоносные вирусы

Глобальное потепление может "пробудить" древние вирусы / Фото pixabay.com

Из-за глобального потепления и связанного с ним таяния льдов в тайге и тундре Сибири могут вновь "пробудиться" древние болезни и вирусы этого региона. Если это произойдет, то последствия для человечества могут быть непредсказуемыми.

Такое мнение на Восточном экономическом форуме озвучил лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг, передает РИА Новости.

Ученый призвал обратить особое внимание на риски, связанные с таянием вечной мерзлоты.

"Нельзя предугадать, какой вирус из существовавших в доисторическую эпоху или сотни тысяч лет назад может появиться снова. Они возвращаются... Я уверен, что существуют самые разные виды вирусов, с которыми мы никогда раньше не сталкивались", - сказал Рае Квон Чунг.

Нобелевский лауреат предупредил, что человечество должно быть готово к таким вызовам и быстро реагировать на них.

Как сообщал Главред, ранее ученые нашли новые подтверждения того, что выбросы СО2 из-за человеческой деятельности уже в скором будущем глобально и ужасно изменят состояние Земли - мир постигнет катастрофа.