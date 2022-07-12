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Нидерланды поставят Украине современное тяжелое оружие, панцирники и гаубицы

12 июля 2022, 09:18

Марк Рютте призвал другие государства поддержать Украину и передать тяжелое оружие. По его словам, война в Украине может продолжаться дольше, чем все надеялись.

Владимир Зеленский и Марк Рютте
Владимир Зеленский и Марк Рютте / Фото УНИАН

Нидерланды предоставят Украине современное тяжелое оружие, панцирники и самоходные гаубицы. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и призвал другие государства сделать то же самое.

По его словам, Украина нуждается в военной поддержке.

"Нам нужно поддерживать Украину современным вооружением. Я призываю всех своих коллег в Европе и в других уголках мира помогать Украине тяжелым оружием. Наша страна будет предоставлять тяжелое оружие, панцирники и самоходные гаубицы. Я хочу призвать наших союзников сделать то же самое", – сказал Рютте на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге в Киеве, передает Укринформ.

Премьер-министр Нидерландов отметил, что война России против Украины может продолжаться дольше, чем все надеялись. Однако это не означает, что мир может отступить и пассивно наблюдать за происходящим, считает Рютте.

"Мы должны сосредоточенно и дальше поддерживать Украину политически, постоянно заявляя о поддержке и постоянно давя на путинскую Россию, а также усиливая двустороннее и многостороннее политическое сотрудничество с Украиной", - сказал глава нидерландского правительства.

Как сообщал Главред, Министерство обороны Германии отказалось поставлять Украине 200 бронетранспортеров Fuchs. Министр обороны страны Кристин Ламбрехт объяснила отказ интересами безопасности Германии. По ее словам, Германия поддерживает Украину, но должна подумать и о своей безопасности.

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