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Не кораблями едиными: новейший русский военный спутник сгорел в атмосфере

19 мая 2022, 14:31

Космический аппарат с маркировкой "Z" сошел с орбиты.

Русский военный спутник сгорел в атмосфере / скриншот

Военный спутник "Космос-2555", который в апреле был запущен ракетой "Ангара", сошел с орбиты и сгорел в атмосфере.

Как стало известно, вчера утром, 18 мая, он окончательно сошел с орбиты и сгорел в атмосфере, так и не сумев совершить никаких орбитальных маневров, пишет "24 канал".

Примечательно, что Роскосмос пока никак не комментирует произошедшее, а об инциденте сообщили в командовании воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

"Космос-2555", запущенный в ходе испытательной миссии "Ангара-1.2" в прошлом месяце, вернулась сегодня утром, 18 мая, после неудачной попытки совершить какие-либо маневры на орбите. SpaceTrack сообщает о повторном входе между 0116 и 0230", – написал в своем твиттере астроном Джонатан МакДоуэлл.

twitter.com/planet4589

Данные о входе спутника в атмосферу подтверждают многочисленные частные наблюдатели за спутниками и астрономы.

В свое время глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин широко разрекламировал эту миссию, заявив, что на корпус ракеты нанесена буква Z – главный символ российского вторжения в Украину. После запуска ведомство сообщало об успешном выходе на целевую орбиту. Однако, похоже, поспешили.

Что интересно, Россия не говорит, что запустила на орбиту, назначение спутника неизвестно. По слухам это может быть военный спутник оптической разведки серии "Разбег", который потенциально помог бы оккупантам в войне против Украины.

Читайте также"Крокодил" уничтожен на Харьковщине: ВСУ сбили ударный вертолет РФНапомним, Россия запустила военный спутник "Космос-2555" для Министерства обороны 30 апреля из космодрома Плесецк. Однако почти сразу он не смог удержать орбиту и стал сближаться с Землей.

О том, что российский военный Z-спутник "Космос-2555", на котором перед запуском изобразили "Z"-свастику, скоро может сгореть в атмосфере Земли. Спутник не удержал орбиту и начал постепенно падать, ранее заявлял российский эксперт и популяризатор космонавтики Виталий Егоров.

Читайте также:

война в Украине Роскосмос космос
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