Названы новые страшные последствия коронавируса

Симптомы коронавируса расширились / Getty

Ученые из Массачусетского технологического института заявили, что инфекция поражает клетки внутреннего уха и провоцирует проблемы с равновесием.

Исследователи обнаружили, что клетки внутреннего уха человека и мыши обладают молекулярными механизмами, позволяющими SARS-CoV-2 попадать в сами клетки и инфицировать их, пишет Reuters.

Кроме того, волосковые клетки и клетки Шванна также могут быть зараженными SARS-CoV-2.

Предположительно, вирус попадает в ухо через евстахиевую трубу, соединяющую нос з ухом. Также он может "путешествовать" по нервам, которые переносят запахи от носа к мозгу и далее, сквозь нервы, попадать во внутреннее ухо.

"SARS-CoV-2 может инфицировать определенные типы клеток внутреннего уха человека. Наши результаты свидетельствуют о том, что инфекция внутреннего уха может лежать в основе проблем со слухом и равновесием, связанных с COVID-19", – отмечают ученые.

Напомним, общенациональное исследование Центров контроля и профилактики заболеваний (CDC) показало, что мРНК-вакцины против коронавируса существенно лучше защищают, чем иммунитет после перенесенного заболевания