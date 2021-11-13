Назван первый опасный признак развития сахарного диабета

Диабет можно предупредить / УНИАН

Международные исследователи выяснили, что диабет второго типа можно предсказать по содержанию в крови белка фоллистатина еще за 19 лет до начала развития заболевания. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Ученые проанализировали состояние здоровья более пяти тысяч пациентов в Швеции и Финляндии в течение от четырех до 19 лет.

"Мы нашли, что по высоким уровням фоллистатина в крови можно предсказать возникновение болезни за срок до 19 лет вне зависимости от других факторов риска, таких как возраст, индекс массы тела, уровень глюкозы в крови, диета и физическая активность", - рассказал ведущий автор работы, доцент Лундского университета Ян де Маринис.

В итоге стало известно, что фоллистатин расщепляет жиры в жировой ткани, а это приводит к накоплению липидов в печени, тем самым увеличивая риск развития неалкогольной жировой болезни печени.

"Полногеномный поиск ассоциаций, проведенный среди более чем пяти тысяч шведов, британцев и итальянцев, показал, что уровни фоллистатина управляются в организме регуляторным белком глюкокиназы (GKRP)", - резюмировали ученые.

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Напомним, ранее сообщалось, что богатые жирами продукты обладают противовоспалительной защитой и противостоят распространению вирусу.

Также ранее эксперты обнародовали перечень осенних продуктов, которые способствуют похудению.

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