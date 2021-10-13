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Найдены бактерии, съедающие гвоздь за три дня

13 октября 2021, 02:52

Микроорганизмы могут помочь в очищении воздуха.

Гвоздь будто растворяется / phys.org

В Чили - крупнейшем в мире производителе меди, в связи с чем сильно загрязнен воздух страны, биотехнолог Надак Реалес обнаружила способ борьбы с отходами горнодобывающей промышленности. Она нашла бактерии, поедающие гвоздь за три дня. Об этом пишет сайт Phys.org.

Реалес сосредоточилась на бактериях под названием Leptospirillum, окисляющих железо, которых извлекла из гейзеров Татио, расположенных на высоте 4200 метров над уровнем моря.

Эти бактерии являются экстремофилами и способны выживать в кислой среде. Сначала они разрушали гвоздь за два месяца. Однако после двух лет испытаний бактерии "научились" поедать гвоздь за три дня.

"После завершения процесса дезинтеграции остается малиновый жидкий остаток, известный как выщелачивающий агент, который сам по себе обладает неожиданным качеством – он может "улучшить извлечение меди в процессе, называемом гидрометаллургией", - отметила Надак.

Также, по ее словам, жидкий остаток можно использовать для удаления меди из породы более экологически безопасным способом.

Напомним, американские ученые рассказали о том, что им удалось создать уникальные таблетки, которые за час могут очистить литр воды. Новое средство создано на основе материала гидрогеля.

viber
ученые бактерии
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