Найдено яйцо динозавра с уникально сохранившимся эмбрионом внутри: впечатляющее фото "малыша Инляна"

Внутри 17-сантиметрового продолговатого яйца лежит "малыш Инлян" длиной 27 сантиметров.
Международные ученые из Китая, Канады и Великобритании изучили окаменелое яйцо динозавра-теропода, которому 72-66 миллионов лет, но при этом у него прекрасно сохранившийся скелет эмбриона внутри, пишет Science Daily.
Плод назвали "малыш Инлян". Его обнаружили в породах мелового возраста в районе Ганьчжоу.
Исследователи считают, что это овирапторозавр - представитель пернатых динозавров-теропод, которые очень схожи с современными птицами.
Яйцо находится в Музее истории природы камня Инлян в Гуньчжоу с 2000 года.
В течение длительного времени никто и не догадывался что у него внутри.
Теперь выяснилось, что внутри 17-сантиметрового продолговатого яйца лежит "малыш Инлян" длиной 27 сантиметров.
"Эмбрионы динозавров – одна из самых редких окаменелостей, и большинство из них неполные. Мы очень взволнованы открытием "малыша Инляна". Он сохранился в отличном состоянии и помогает нам ответить на многие вопросы о росте и размножении динозавров", – сказал первый автор статьи Вайсум Ма из Бирмингемского университета.
Интересно, что "малыш Инлян" лежит в необычном положении. Его спина загнута вдоль тупого конца яйца, голова ниже корпуса, а лапки расположены по бокам.
Напомним, ранее ученые из Университета Саутгемптона предположила, что кости, которые были найдены на острове Уайт, принадлежат двум видам спинозаврид – группе хищных динозавров, которые были близкими родственниками спинозавра.
Читайте также:
- Ученые похвастались находкой нового вида динозавра
- Объявлен победитель премии "Самое смешное фото животного": яркие кадры из жизни дикой природы
- В США белка каждый день приходит в ресторан за "заказом"
- В Мариинском парке Киева появилась странная белочка: пристает к людям, пока не добьется своего
- В Харькове пьяный сторож подрался с лисой
- В Чернобыле появился новый лидер: красавец-бык подвинул старого предшественника