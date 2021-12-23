Найдено яйцо динозавра с уникально сохранившимся эмбрионом внутри: впечатляющее фото "малыша Инляна"

Визуализация окаменелого яйца/ twitter.com/PaleonewsFrance

Международные ученые из Китая, Канады и Великобритании изучили окаменелое яйцо динозавра-теропода, которому 72-66 миллионов лет, но при этом у него прекрасно сохранившийся скелет эмбриона внутри, пишет Science Daily.

Плод назвали "малыш Инлян". Его обнаружили в породах мелового возраста в районе Ганьчжоу.

Исследователи считают, что это овирапторозавр - представитель пернатых динозавров-теропод, которые очень схожи с современными птицами.

Яйцо находится в Музее истории природы камня Инлян в Гуньчжоу с 2000 года.

В течение длительного времени никто и не догадывался что у него внутри.

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Теперь выяснилось, что внутри 17-сантиметрового продолговатого яйца лежит "малыш Инлян" длиной 27 сантиметров.

"Эмбрионы динозавров – одна из самых редких окаменелостей, и большинство из них неполные. Мы очень взволнованы открытием "малыша Инляна". Он сохранился в отличном состоянии и помогает нам ответить на многие вопросы о росте и размножении динозавров", – сказал первый автор статьи Вайсум Ма из Бирмингемского университета.

Интересно, что "малыш Инлян" лежит в необычном положении. Его спина загнута вдоль тупого конца яйца, голова ниже корпуса, а лапки расположены по бокам.

Напомним, ранее ученые из Университета Саутгемптона предположила, что кости, которые были найдены на острове Уайт, принадлежат двум видам спинозаврид – группе хищных динозавров, которые были близкими родственниками спинозавра.

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