На Донбассе спортсмен и боец ВСУ погиб в бою с танком, спасая раненых побратимов

Мастер гиревого спорта Виктор Котелевец пошел защищать украинскую землю 3 декабря 2022 года ради своей семьи и, в особенности, своего трехлетнего сына.

На Донбассев в неравном бою с танком погиб спортсмен и боец ВСУ / фото ua.depositphotos.com

28-летний боец ВСУ и мастер гиревого спорта Виктор Котелевец, родом из Полтавы, героически погиб на Донбассе − после танкового обстрела российских оккупантов. Об этом в комментарии "Суспільне" рассказала приятельница Котелевца Оксана Гальченко.

"Он пошел добровольцем. В Полтаве был предпринимателем. Решил, что нужно пойти защищать нашу землю, потому что у него маленький, трехлетний сын, и жена", – сказала она.

Виктор был, до войны занимался спортом, становился призером всеукраинских соревнований по гиревому спорту. Также развивал свой небольшой бизнес.

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В ВСУ Виктор служил в 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригаде десантно-штурмовых войск. И был механиком-водителем гранатометного отделения взвода огневой поддержки.

В Луганской области 6 февраля позицию подразделения, в котором служил Котелевец, начал расстреливать танк. Далее версии знакомых и близких бойца несколько разнятся. Одни говорят, что он пытался затянуть к себе в окоп двух раненых побратимов и не успел вовремя спрятаться от обстрела.

Другие источники говорят, что Котелевец успел эвакуировать раненых побратимов, а затем вернулся на позицию, где и погиб в неравном бою.

Напомним, ранее сообщалось, что в борьбе за свободу и независимость нашей страны погиб мастер спорта по гандболу Роман Пронюк. Воин погиб, защищая город-крепость Бахмут. Роман родом из города Коломыя Ивано-Франковской области.

До того стало известно, что в боях за Украину погиб молодой украинский биолог и военный Бижан Шаропов. Он считался пропавшим без вести с апреля 2022 года. Точку в трагической истории поставил анализ ДНК.

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