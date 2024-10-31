Мир на грани 3 Мировой: ИИ назвал страну, которая первая применит ядерное оружие

Мир находится на грани 3 Мировой, ИИ предположил, какие события могут стать толчком к тотальной войне и какая страна использует ядерное оружие первой.

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Мир на пороге 3 Мировой - какая страна первая применит ядерное оружие / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

О чем вы узнаете:

Искусственный интеллект назвал вероятные причины начала 3 Мировой войны

Gemini назвал страну, которая первой может применить ядерное оружие

Третья мировая война может начаться по одному из трех сценариев, в центре которых находится Россия. Риски растут из-за вторжения России в Украину, угрозы ядерным оружием, сближения с Северной Кореей и угрозы Ирана, что ставит мир в тревожное состояние перед возможной эскалацией.

Несмотря на предположение, что искрой к Третьей мировой войне может стать Иран или конфликт между Израилем и ХАМАС, большая языковая модель искусственного интеллекта от Google под названием Gemini утверждает, что это маловероятно. Gemini назвала такие варианты, как эскалация конфликта на Корейском полуострове, вмешательство России или глобальную реакцию, сообщает Daily Star,

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"Daily Star" The Daily Star (дословно - "Ежедневная звезда") - ежедневная газета-таблоид, издающаяся с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. С марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

ИИ также отметил менее вероятные пути развития, включая прямое нападение России или Северной Кореи на другую мощную державу, ошибочный просчет или ядерную угрозу.

"В любом из этих сценариев война может быстро эскалировать и втянуть другие страны. Например, если Соединенные Штаты и Китай начнут войну, вполне вероятно, что Россия поддержит Китай. Если бы воевали Россия и НАТО, вполне вероятно, что Соединенные Штаты поддержали бы НАТО", - указал ИИ.

Gemini отмечает, что последствия Третьей мировой войны могут быть разрушительными: возможны огромные потери человеческих жизней и серьезные повреждения мировой экономики. Именно поэтому важно приложить все усилия для предотвращения такого конфликта.

"Хотя и Северная Корея, и Россия обладают ядерным оружием, вероятность эскалации конфликта до ядерного уровня является сложным вопросом, на который влияет много факторов", - добавил он.

Ядерные факторы включают следующее:

Северная Корея:

Непредсказуемость руководства: Северокорейское руководство действует непредсказуемо и склонно к рискованным шагам.

Ядерная программа для сдерживания: Основная цель разработки ядерного оружия в Северной Корее - защита от возможных вторжений.

Ограниченные возможности доставки: Хотя страна достигла определенного прогресса в ракетных технологиях, ее способность точно доставлять ядерные боеголовки пока остается под вопросом.

Россия:

Сильный ядерный арсенал: Россия обладает мощным ядерным потенциалом с современными системами доставки.

Стратегическая доктрина: Ядерная стратегия России предусматривает использование оружия как последнего средства, но допускает возможность превентивного удара при определенных обстоятельствах.

Осторожность в применении силы: Несмотря на большой арсенал, Россия обычно придерживается осторожной позиции, особенно в отношении действий, которые могут привести к ядерной эскалации.

Какие страны обладают ядерным оружием / Инфографика: Главред

"В конечном итоге, решение о применении ядерного оружия будет зависеть от целого ряда факторов, включая конкретные обстоятельства конфликта, восприятие угрозы национальной безопасности, а также от политического и военного руководства каждой страны. Важно отметить, что любое применение ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для всех участников конфликта. Поэтому крайне важно отдавать приоритет дипломатическим решениям и усилиям по деэскалации, чтобы предотвратить такой разрушительный сценарий", - добавил Gemini.

Что такое Gemini Gemini - это генеративный чат-бот с искусственным интеллектом, разработанный компанией Google. Основанный на одноименной большой языковой модели (LLM), он был запущен в 2023 году после того, как был разработан как прямой ответ на появление ChatGPT от OpenAI, сообщает Википедия.

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