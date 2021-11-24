Медики советуют ходить по дому обнаженным: в чем причина

Обнаженность - залог здоровья / pixabay.com

Британские ученые в области здравоохранения советуют периодически ходить дома обнаженным. Это они объясняют целью для сохранения здоровья, пишет The Sun.

Хорошо рассмотреть свое тело, можно только в обнаженном виде. И это может стать первым шагом к сохранению своего здоровья. Ведь таким образом, можно увидеть на теле все новые образования.

Одна из сторонников обнаженности, говорит, что все дело в меланоме, которая на сегодняшний день является наиболее распространенной формой рака.

Терапевт Кэтти Мосс рекомендует еженедельно проверять кожу на наличие новообразований.

"Делайте полное обследование тела на наличие асимметричных родинок, с неправильными краямии, измененным цветом или размером больше, чем резиновый наконечник карандаша", – говорит врач.

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Отказ от одежды дома поддерживают и ученые из Юго-Западного медицинского центра Техасского университета в Далласе, которые обнаружили, что наличие небольшого количества жира на животе увеличивает риск развития сердечных заболеваний даже при нормальном весе. А обнаженность может помочь обнаружить сердечные заболевания.

"Разденьтесь, встаньте боком к зеркалу, выпрямите позвоночник и отведите плечи назад. Представьте, что веревка тянет вашу макушку к потолку и подтягивает живот к позвоночнику. Делайте это регулярно, и у вас разовьется мышечная память. Со временем у вас появится хорошая осанка", - заявил директор Бристольской физиотерапевтической клиники Ричард Брикнелл.

По его словам, вероятность отложения кальция в артериях, провоцирующих образование бляшек, оказалась в два раза выше у людей с толстой талией, чем у обладателей стройных фигур.

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Напомним, употребление хурмы может спровоцировать образование в желудке фитобезоара – плотного клубка из растительных волокон.

Также сообщалось, что некоторые сухофрукты лучше, чем свежие фрукты.

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