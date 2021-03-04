Маск прокомментировал испытания со взрывом корабля Starship

Бизнесмен акцентировал внимание на удачной посадке.
Известный американский бизнесмен, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, прокомментировал провальный запуск десятого прототипа корабля Starship для полета на Марс.
В частности, в своем сообщении в Twitter он акцентировал внимание на удачной посадке, но никак не отреагировал на взрыв корабля в конце испытания.
"Starship приземлился целым и невредимым!", - написал Маск.
Основатель компании SpaceX похвалил команду за "отличную работу" и заявил, что однажды полеты на Starship "станут обычным делом".
Как сообщал Главред, прототип корабля Starship успешно вылетел со стартовой площадки. Полет прошел плавно. На четвертой минуте корабль начал снижение в горизонтальном положении. В конце испытания корабль успешно сел. Эту успешную посадку SpaceX смогла совершить лишь с третьей попытки. До этого два корабля разбились. После посадки Starship загорелся. Спустя несколько минут корабль взорвался.
Полное видео запуска прототипа корабля Starship:
Отметим, корабль Starship будет предназначен для полетов на Марс и Луну. Он рассчитан на 100 астронавтов.
Читайте такжеМаск собрался построить новый город и дал ему название
Напомним:
- Спутниковый Интернет Starlink американской космической компании SpaceX может появиться на территории Украины уже в следующем году. Покрытие украинского пространства запланировано на 2022 год.
- Маск впервые протестировал спутниковый Интернет от Starlink 22 октября 2019 года. Он отправил в тестовом режиме твитт, после чего сообщил о том, что его инициатива увенчалась успехом.