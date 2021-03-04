Маск прокомментировал испытания со взрывом корабля Starship

После посадки Starship загорелся и взорвался / Фото Twitter

Известный американский бизнесмен, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, прокомментировал провальный запуск десятого прототипа корабля Starship для полета на Марс.

В частности, в своем сообщении в Twitter он акцентировал внимание на удачной посадке, но никак не отреагировал на взрыв корабля в конце испытания.

"Starship приземлился целым и невредимым!", - написал Маск.

Основатель компании SpaceX похвалил команду за "отличную работу" и заявил, что однажды полеты на Starship "станут обычным делом".

Как сообщал Главред, прототип корабля Starship успешно вылетел со стартовой площадки. Полет прошел плавно. На четвертой минуте корабль начал снижение в горизонтальном положении. В конце испытания корабль успешно сел. Эту успешную посадку SpaceX смогла совершить лишь с третьей попытки. До этого два корабля разбились. После посадки Starship загорелся. Спустя несколько минут корабль взорвался.

Полное видео запуска прототипа корабля Starship:

Отметим, корабль Starship будет предназначен для полетов на Марс и Луну. Он рассчитан на 100 астронавтов.

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Напомним: