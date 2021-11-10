Лучший результат Украины за 10 лет: школьница из Киева стала лучшим мозговедом планеты

Школьница из Украины одержала победу в международном конкурсе по нейронаукам, в котором участвовала 31 стран / biph.kiev.ua

Победительницей международного конкурса по нейронаукам International Brain Bee стала ученица киевской школы №125 Виктория Виджак. Она завоевала золотую медаль, получила специальный приз и стала лучшим мозговедом мира. Украина достигла лучшего результата за последние 10 лет участия в конкурсе.

Как сообщает пресс-служба Института физиологии имени А. Богомольца, международное соревнование среди школьников по нейронаукам состоялось во время виртуальной конференции Американского общества нейронаук. По итогам конкурса Виктория Виджак получила золотую медаль, специальный приз и стала лучшим мозговедом планеты.

В конкурсе участвовали ученики-знатоки из 31 страны. Они отвечали на сложные вопросы по теории, определяли структуры на изображениях препаратов мозга, ставили диагнозы пациентам на базе видеозаписей и историй болезней, и по итогу отвечали на вопросы жюри – ведущих исследователей мира.

Виктория Виджак в этом марафоне одержала победу. Она получила награду в виде специального приза – ее результат в нейроанатомии и нейрогистологии признали самым высоким на конкурсе.

По словам девушки, конкурс по нейронаукам International Brain Bee в этом году стал для нее самым знаменательным событием.

"В онлайн-режиме участники смогли не только посоревноваться, но и побывать на интересных лекциях, интерактивных демонстрациях и просто пообщаться между собой. На конкурсе царила дружеская и дружелюбная атмосфера", - подчеркнула школьница.

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