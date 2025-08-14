Кому суждено дожить до 100 лет: ученые совершили прорыв в раскрытии секрета

Понимание механизмов долголетия приближает нас к разгадке факторов, которые способствуют здоровому старению.

По результатам исследований, люди, доживающие до 100 лет, не только реже болеют, но и начинают сталкиваться с заболеваниями значительно позже других.

Карин Модиг, доцент эпидемиологии Каролинского института в Швеции, вместе с командой провела исследование, которое выявило, что у долгожителей значительно ниже риск развития опасных заболеваний — таких как сердечно-сосудистые, — чем у тех, кто живёт меньше, пишет Express.

В статье для The Conversation профессор Модиг объяснила, что понимание механизмов долголетия приближает нас к разгадке факторов, которые способствуют здоровому старению. Чтобы это выяснить, учёные сравнили здоровье людей, родившихся в один год, но проживших разное количество лет.

Выводы оказались поразительными: долгожители не только реже сталкиваются с болезнями, но и в целом болеют гораздо медленнее. Например, к 85 годам инсульт перенесли лишь 4% людей, доживших до 100 лет, тогда как среди тех, кто прожил до 90–99 лет, этот показатель составил около 10%.

Исследование также показало, что даже к 100 годам риск сердечного приступа у долгожителей составил лишь 12,5%, тогда как у людей, умерших в возрасте 80–89 лет, — более 24%. Это означает, что столетние не просто лучше справляются с болезнями, а зачастую и вовсе избегают их.

Однако исследование охватывало только серьёзные заболевания. Чтобы глубже разобраться в сути долголетия, команда провела второе исследование, включившее 40 различных заболеваний — от лёгких до тяжёлых. Участвовали в нём более 274 тысяч человек, родившихся в 1920–1922 годах. Из них только 1,5% — около 4300 человек — достигли возраста 100 лет.

И в этом исследовании подтвердилось: долгожители болеют реже и медленнее. Кроме того, у них чаще возникают болезни, затрагивающие только одну систему органов, что делает их легче поддающимися лечению.

Сердечно-сосудистые заболевания, несмотря на их распространённость, диагностировались у долгожителей реже. Например, к 80 годам их выявили только у 8% столетних, тогда как у людей, умерших к 85 годам, — более чем у 15%.

Также у людей, достигших 100 лет, была отмечена повышенная устойчивость к возрастным психическим заболеваниям, включая депрессию и деменцию. При этом даже при наличии нескольких диагнозов ухудшение здоровья у них происходило медленнее — примерно с 89 лет. А у тех, кто не доживал до 100, наблюдался резкий скачок заболеваний за несколько лет до смерти.

Таким образом, секрет долгой жизни может заключаться не в полном отсутствии болезней, а в способности дольше сохранять здоровье и замедленное развитие возрастных недугов.

Эти открытия ставят под сомнение распространённый стереотип о том, что старение обязательно связано с ухудшением здоровья. Долголетие, как показывают данные, может сопровождаться активной и здоровой жизнью до самого преклонного возраста.

Тем не менее, остаётся открытым вопрос — чем именно объясняется такая устойчивость: генетикой, образом жизни, внешней средой или их сочетанием. Следующая цель исследователей — выяснить, какие именно факторы позволяют людям дожить до 100 лет и как они влияют на здоровье на протяжении всей жизни.

Понимание этих механизмов может помочь большему числу людей доживать до глубокой старости без тяжёлых болезней.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

