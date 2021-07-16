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Какая диета спасет от опасного воспаления - ответ экспертов

16 июля 2021, 01:30
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Группа ученых из исследование ученых Стэнфордской школы медицины совершила новое открытие - какая именно диета может спасти организм от опасного воспаления.

Диета
Какая диета спасет от опасного воспаления - ответ экспертов / Manfred Sommer / flickr.com/

Диета, богатая ферментированными продуктами, увеличивает разнообразие кишечных микробов и уменьшает биомаркеры воспаления. Об этом сообщается на специализированном сайте MedicalXpress со ссылкой на исследование ученых Стэнфордской школы медицины.

Также известно, что в клиническом исследовании 36 здоровых взрослых людей были случайным образом распределены на десятинедельную диету, которая включала либо ферментированные продукты, либо продукты с высоким содержанием клетчатки. Две диеты по-разному влияли на микробиом кишечника и иммунную систему.

Далее − употребление в пищу таких продуктов, как йогурт, кефир, ферментированный творог, кимчи и другие ферментированные овощи, а также чайный гриб, привело к увеличению общего микробного разнообразия в кишечнике.

Кроме того, четыре типа иммунных клеток, способствующих воспалению, продемонстрировали меньшую активацию в организме людей, которые употребляли ферментированные пищевые продукты. Уровни 19 воспалительных белков, измеренные в образцах крови, также снизились. Один из этих белков, интерлейкин-6, связан с такими опасными состояниями, как ревматоидный артрит, диабет II типа и хронический стресс.

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Напомним, ранее шотландские ученые из Абердинского университета выяснили, что низкокалорийные диеты могут продлить жизнь.

По мнению ученых, низкокалорийные программы питания позволяют на 18% снизить риск ранней смерти у людей с избытком массы тела.

Как заявила соавтор данного исследования Элисон Авенель, наиболее полезны диеты с низким содержанием жира, сахара и рафинированных углеводов.

здоровье диета
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