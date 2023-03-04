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Как понять, что вы умираете: врачи назвали 4 признака

4 марта 2023, 16:41
Медики рассказали, что происходит с организмом человека перед смертью.
Человек на больничной койке
Человек на больничной койке / pixabay.com

Смерть — это то, о чем большинству людей не нравится думать. Медицинские эксперты объяснили, что есть четыре основных события, которые происходят, когда наша жизнь подходит к концу.

Кровяное давление падает

Первым признаком того, что человек умирает, который он может хорошо заметить, является то, что его тело медленно, но верно начинает отключаться.

Это сопровождается падением артериального давления, которое, по словам доктора Закари Паласа, может привести к их бледности.

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"Пальцы могут похолодеть или посинеть", - заявил медик.

Также он отметил, что у умирающего человека начинает падать пульс.

Дыхание замедляется

Как отмечает доктор Палас, у умирающего человека "разовьется нерегулярное дыхание, и это признак того, что дела обстоят довольно плохо".

Именно недостаток кислорода в организме в конечном итоге приводит к остановке сердца человека.

Потеря сознания

После проблем с дыханием человек может начать терять сознание. Также могут начаться беспокойство или замешательство.

Мозг отключается

Четвертая и последняя стадия, которую вы можете ощущать перед смертью, связана с активностью вашего мозга. Человек может физически не реагировать на происходящее вокруг, но его мозг все еще может реагировать на звук.

"Умирающий мозг может реагировать на звук даже в бессознательном состоянии вплоть до последних часов жизни", - заявила Элизабет Бландон, которая изучала электрическую активность мозга умирающих.

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Автор: Сергей Кущ
медики артериальное давление
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