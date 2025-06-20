Эффективность под 100%: в США одобрили инъекцию для профилактики ВИЧ

Предполагается, что годовая стоимость Yeztugo в США может достичь 25 тысяч долларов.

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Найдена новая вакцина / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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Инъекцию нужно вводить всего дважды в год

Средство показало результативность более 99,9%

Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и м едикаментов (FDA) официально одобрило препарат Yeztugo, предназначенный для вакцинации профилактики ВИЧ.

Как сообщает ScienceAlert, разработанное компанией Gilead Sciences, это средство представляет собой инъекцию, которую нужно вводить всего дважды в год. Благодаря высокой эффективности, новинка считается серьёзным шагом вперёд в профилактике вируса иммунодефицита человека.

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Действующее вещество препарата — ленакапавир, однако на рынок он поступит под торговым названием Yeztugo. В ходе клинических испытаний среди подростков и взрослых средство показало результативность более 99,9%, что делает его одним из самых надёжных методов защиты от ВИЧ.

Однако несмотря на впечатляющую эффективность, эксперты выражают обеспокоенность возможной высокой ценой препарата. Для сравнения: схожее по назначению средство — каботегравир, которое необходимо вводить раз в два месяца, — обходится пациентам в десятки тысяч долларов в год и пока не получило широкого распространения.

Предполагается, что годовая стоимость Yeztugo в США может достичь 25 тысяч долларов, при этом стоимость курса в профилактических целях всё же должна быть ниже 39 тысяч — текущей цены лечебного варианта ленакапавира.

Компания Gilead уже в октябре подписала соглашения с шестью фармацевтическими производителями, что позволит выпускать и распространять препарат в 120 странах с низким и средним уровнем дохода. Также достигнута договорённость с Глобальным фондом и инициативой PEPFAR о поставках достаточного количества препарата для лечения двух миллионов человек.

Однако будущее этих инициатив под вопросом из-за сокращения финансирования программы PEPFAR во времена администрации Дональда Трампа.

Ранее сообщалось о том, что в Британии одобрили новое лечение ВИЧ. Данная терапия способна сократить количество дней лечения с 365 до шести в год.

Как сообщал Главред, американские врачи из Института Рэйгона сообщили о втором случае "естественного избавления" от вируса иммунодефицита человека. Специалисты рассчитывают, что изучение этого случая поможет другим пациентам.

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