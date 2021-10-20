Доказана бесполезность очередного препарата в лечении коронавируса

Ученые доказали бесполезность Интерферона при коронавирусе / facebook.com/moz.ukr

Американские ученые выяснили, что Интерферон бета-1а совершенно не эффективен в лечении госпитализированных диагнозом ковидная пневмония. К таким выводам они пришли на фазе III клинических испытаний противовирусного препарата.

Как пишет The Lancet, ранее считалось, инъекции интерферона бета-1а должны помогать больным COVID-19. Однако исследование ACTT-3, проведенное Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний США, опровергло эти предположения.

"Исследование проводилось с 5 августа по 21 декабря 2020 года среди 969 взрослых больных в 63 центрах США, Японии, Мексики, Сингапура и Южной Кореи. 60% пациентов были белыми (32% – латиноамериканцы), 17% – черными, 9% – азиатами, 1% – американскими индейцами или коренными жителями Аляски", - говорится в релизе.

Участников испытания распределили на две равные подгруппы. Одной давали интерферон бета-1а с ремдесивиром, а второй – плацебо с ремдесивиром. Однако в итоге выяснилось, что первый препарат никаким образом не сказывается на заболевании.

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